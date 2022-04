En février 2022, Apple a annoncé la possibilité de réparer Face ID sans devoir remplacer son iPhone. Problème, ce programme était accessible uniquement à certains modèles, comme les iPhone XS ou encore les iPhone 12. Finalement, la marque à la pomme a décidé d'inclure dans la liste des appareils éligibles l'iPhone X.

Souvenez-vous, Apple a fait une annonce de taille en février 2022. En effet, la marque à la pomme a lancé un tout nouveau programme de réparation, qui permet aux Apple Store et aux réparateurs agréés d'accéder aux pièces du système de caméra TrueDepth. Grâce à cette mesure, les utilisateurs ont donc la possibilité de réparer Face ID sans avoir à remplacer leur iPhone.

Jusqu'alors, lorsque Face ID ne fonctionnait pas correctement, les techniciens n'avaient pas d'autres choix que de changer l'iPhone. D'après les dires de la firme de Cupertino, seulement quelques modèles étaient éligibles à ce nouveau programme, à commencer par les iPhone XS et les smartphones les plus récents de la marque comme les iPhone 11 et iPhone 12.

À lire également : iOS 15.2 affiche désormais l'historique des réparations de votre iPhone

Apple étend son programme de réparation de Face ID à l'iPhone X

Or, Apple a visiblement décidé d'étendre cette mesure à un autre modèle, comme le laisse entendre un mémo interne relayé par nos confrères du site MacRumors. En effet, le constructeur va bientôt ajouter à la liste les iPhone X. Une excellente nouvelle pour tous les possesseurs de ce modèle. Auparavant et en cas de problème avec Face ID, les propriétaires d'iPhone X devaient obligatoirement passer par la case Remplacement de l'iPhone. Une opération facturée tout de même 591 €… Une pilule difficile à avaler pour un smartphone vieux de quatre ans. Désormais, il faudra mettre sur la table “seulement” 179 € pour procéder à la réparation de Face ID.

Pour rappel, Apple a précisé que cette initiative permettra de réduire davantage le nombre de remplacements d'iPhone, dans le cadre de son engagement à diminuer l'empreinte carbone de ses produits. Dernièrement, Apple a fait savoir que les Apple Store ne répareraient plus les iPhone signalés comme perdus. En effet, le constructeur va s'appuyer sur une base de données qui recense l'ensemble des appareils perdus ou volés. Il s'agit d'un registre développé la GSMA, l'association qui représente plus de 750 opérateurs et constructeurs à travers le monde. Il contient notamment les numéros IMEI des téléphones signalés comme perdus ou volés.

Source : MacRumors