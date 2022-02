Apple va désormais pouvoir réparer Face ID sans devoir remplacer votre iPhone

Les techniciens de service agréés d'Apple pourraient être en mesure d'effectuer des réparations de Face ID sur les iPhone XS et les téléphones plus récents sans avoir besoin de remplacer l'appareil entier.

Selon un mémo découvert par MacRumors, Apple a déclaré que les techniciens agréés auront bientôt accès à une nouvelle pièce de rechange TrueDepth Camera contenant tous les modules Face ID et caméra frontale, ce qui leur permettra enfin de pouvoir réparer l'appareil dans son intégralité. Jusqu’à présent, quand Face ID rencontrait un problème, les techniciens n’avaient d’autre choix de que remplacer entièrement l’iPhone.

Attention cependant, Apple prévient qu'en confiant votre iPhone à un prestataire de services non agréé pour réparer les problèmes liés à Face ID, vous risquez « d'empêcher les mécanismes de sécurité de fonctionner correctement et de provoquer une exposition dangereuse et des blessures aux yeux ou à la peau ». D’ailleurs, depuis décembre, iOS 15 affiche désormais l’historique des réparations effectuées sur votre iPhone.

Quels modèles d’iPhone sont concernés par ce changement ?

Selon Apple, les réparateurs agréés pourront remplacer les capteurs Face ID des iPhone XS ainsi que des modèles plus récents. Étrangement, Face ID avait été introduit pour la première fois sur l’iPhone X en 2017, mais celui-ci semble exclu de la liste des appareils éligibles. Il semble donc qu’Apple continuera de remplacer l’intégralité de l’appareil pour ses iPhone avec Face ID les plus anciens.

Apple note que cette initiative contribuera à réduire le nombre de réparations d'unités entières effectuées dans le cadre de son engagement à réduire l'empreinte carbone de ses produits. Les réparations de Face ID coûteront certainement moins cher que le remplacement d'un appareil complet, mais le rapport ne donne pas de détails sur les prix. Cependant, comme d’habitude chez Apple, il ne serait pas surprenant que la réparation soit coûteuse compte tenu de la complexité des capteurs se trouvant dans l’encoche.

Dans le même objectif, Apple avait annoncé l’année dernière un nouveau programme de réparation en libre-service pour l'iPhone 12 et l'iPhone 13, qui permettra aux clients qui se sentent à l'aise d'effectuer leurs propres réparations en utilisant des pièces et des outils Apple authentiques. Apple prévoit également d'ajouter ses Macs M1 au programme dans le courant de l'année.

