Apple dresse la liste des apps iOS incontournables, Facebook n’en fait pas partie !

Apple vient de mettre à jour la liste des apps iOS incontournables à installer sur un nouvel iPhone. A la surprise générale, le géant californien se garde bien de recommander les applications développées par Meta, comme Facebook, Instagram ou WhatsApp.

L'App Store, la boutique d'applications d'Apple, affiche une liste des applications iOS indispensables pour tous les utilisateurs d'iPhone. Ces applications gratuites sont considérées comme des outils incontournables pour tous les usagers.

La liste, régulièrement mise à jour par Apple, s'adresse essentiellement aux personnes qui viennent d'acheter leur premier iPhone. Les suggestions du géant du Cupertino visent à guider les néophytes dans la configuration de leur appareil. D'autres listes sont également visibles dans l'App Store, comme les apps photo indispensables, les apps préférées pour les étudiants et les apps les plus populaires.

Apple a “oublié” d'ajouter les apps Facebook à la liste

La sélection des application iOS indispensables comprend des outils populaires comme Google, Gmail ou encore Calm, l'application de relaxation. Apple n'hésite pas à mettre en avant des services qu'on peut considérer comme concurrent.

Ainsi, Disney+ et Amazon Prime Video font bien partie de la liste. Les deux services de streaming sont pourtant des rivaux d'Apple TV+, l'offre de VOD développée par le groupe californien. Par contre, on notera l'omission très étonnante de Netflix, qui reste pourtant le numéro 1 incontournable du streaming. Sans plus attendre, découvrez la liste complète.

La liste des applications iOS indispensables selon Apple

Snapchat

Discord

Cash App

TikTok

YouTube

Gmail

Amazon

Bumble

Reddit

Hulu

Disney+

Venmo

Tinder

Shein

Pandora

Starbucks

SoundCloud

Widgetsmith

Walmart

Picsart

Amazon Prime Video

HBO Max

YouTube Music

Duolingo

Twitch

LinkedIn

ESPN

Hinge

Calm

Paramount+

Crunchyroll

DAZN

Surtout, il semble qu'Apple ait sciemment décidé de ne pas inclure les apps développées par Meta (ex-Facebook). La liste ne comprend ni le réseau social le plus populaire au monde (Facebook) ni l'application de messagerie la plus utilisée sur terre (WhatsApp). Instagram fait également partie des absents. On imagine que cette décision est le résultat des nombreuses données collectées par les services de Meta.

Soucieux de la vie privée de ses usagers, Apple a mis en place un nouvel outil contre le pistage publicitaire avec la mise à jour iOS 14.5 publiée en mai 2021. Apple a notamment décidé de forcer les applications à obtenir la permission des utilisateurs pour collecter leurs données. Toutes les applications iOS souhaitant collecter les données des internautes doivent afficher un message offrant le choix entre deux options : Accepter le suivi d'utilisation” ou “Demander à l'application de ne pas suivre l'utilisation”.

Cette mesure a été ouvertement critiquée par le groupe de Mark Zuckerberg. Pour Facebook, les restrictions d'Apple empêcheront les petites entreprises de diffuser des publicités ciblées efficaces. Le réseau social a même accusé la firme de Cupertino de tuer des “millions de petites entreprises”. Les deux géants du numérique sont loins d'être en bons termes. Notez qu'il s'agit de la liste dédiée aux Etats-Unis. Néanmoins, les services de Meta semblent avoir disparus des sélections affichées dans d'autres pays.