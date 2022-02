Apple devrait lancer 7 nouveaux Mac en 2022, voici tous les modèles que l’on attend

Plusieurs nouveaux Mac devraient être introduits par Apple en 2022. Au total, ils seraient au nombre de 7, et les premiers modèles devraient arriver dès le mois prochain lors de la Keynote de printemps du fabricant.

Dans l'édition de cette semaine de sa lettre d'information Power On, Mark Gurman, journaliste de Bloomberg, nous fait part de ses prévisions concernant les lancements de Mac 2022 par Apple et indique qu'il y aura probablement trois séries de sorties. Selon lui, Apple devrait introduire 7 nouveaux modèles cette année.

La liste de Gurman comprend principalement des modèles utilisant les puces M1 Pro et M1 Max, ainsi que la puce M2 de nouvelle génération attendue. Une version améliorée du SoC M1 Max devrait également être utilisée en 2022.

Quels sont les nouveaux modèles de Mac attendus cette année ?

La Keynote du 8 mars prochain consacrée à l’iPhone SE 2022 devrait également être l’occasion pour Apple d’introduire une nouvelle génération de MacBook Pro 13 pouces avec une puce M2. Apple devrait également profiter de la conférence pour introduire deux nouveaux Mac mini.

Contrairement au modèle précédent, ceux-ci devraient être propulsés par la nouvelle puce M2, et un modèle encore plus puissant serait équipé de la puce M1 Pro des MacBook 14 et 16 pouces de l’année dernière. 3 nouveaux Macs ont été récemment listés par Apple dans une base de données russe, on peut donc s’attendre à l’arrivée de ces trois modèles lors de la conférence le mois prochain.

Enfin, Mark Gurman s’attend également à ce qu’Apple dévoile plus tard dans l’année un iMac de 24 pouces avec une puce M2, un nouveau MacBook Air coloré avec un SoC M2, un iMac Pro plus grand avec ces puces M1 Pro et M1 Max et également un Mac Pro demi-format avec plusieurs puces M1 Max. Tous ces modèles devraient être présentés à l’occasion de deux Keynotes distinctes, mais devraient arriver d’ici la fin de l’année 2022.

En attendant, tous les deux sont tournés vers l’événement prévu le 8 mars prochain. En plus de son nouvel iPhone SE abordable et ses nouveaux Mac, Apple pourrait également introduire un iPad Air avec une puce A15, la même que l’on retrouve sur les iPhone 13 actuels.

En résumé, voici tous les modèles qui devraient être lancés en 2022 :

Un nouveau Mac mini avec une puce M1 Pro

Un MacBook Pro 13 pouces avec une puce M2, qui succédera au modèle 2020 et se situera en dessous des MacBook Pro 14 et 16 pouces de la gamme

Un Mac mini avec une puce M2

Un iMac de 24 pouces avec une puce M2

Un MacBook Air redessiné avec une puce M2

Un iMac Pro plus grand avec des options de puce M1 Pro et M1 Max

Un Mac Pro demi-format, le premier avec Apple Silicon, avec l'équivalent de deux ou quatre puces M1 Max

Source : Mark Gurman