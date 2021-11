Apple devrait commercialiser l’Apple Glass et l’Apple Car longtemps après la présentation

Apple pourrait dévoiler l'Apple Glass, son premier casque de réalité virtuelle et augmentée, dès le milieu de l'année prochaine. Par contre, l'accessoire ne serait pas commercialisé avant plusieurs mois. Comme c'est le cas pour l'Apple Car, la firme pourrait différer la commercialisation du produit.

D'après les informations de Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg, Apple devrait lever le voile sur l'Apple Glass, son premier casque de réalité virtuelle et augmentée, dans le courant de l'année prochaine. C'est également l'avis de Ming Chi Kuo, célèbre analyste spécialisé, qui estime d'ailleurs qu'Apple va remplacer l'iPhone par la réalité augmentée d'ici 10 ans.

Cependant, le casque mixte ne devrait pas débarquer sur le marché dans la foulée de la conférence de présentation. “Je m'attends à ce que l'écart entre l'introduction du premier casque d'Apple – prévu dès l'année prochaine – et le lancement soit important”, explique Mark Gurman dans sa newsletter dominicale.

Apple pourrait présenter le casque Apple Glass lors de la WWDC 2022

Le journaliste rappelle qu'Apple a souvent laissé passer plusieurs mois entre la keynote de présentation d'un nouveau produit et son arrivée dans les magasins. Ainsi, il s'est écoulé 171 jours entre la présentation de l'iPhone et son lancement en magasins. Plus récemment, Apple a attendu 227 jours entre la keynote de l'Apple Watch et le lancement sur le marché.

D'après Gurman, il n'est pas impossible qu'Apple décide d'annoncer l'Apple Glass, dont le nom final est encore un mystère, lors de la WWDC 2022, la conférence annuelle dédiée aux développeurs. Cette présentation a généralement lieu en juin. Elle serait axée sur le développement d'apps pour l'AR et la VR. Apple pourrait ensuite “expédier le produit à la fin de l'année prochaine ou en 2023”, estime Gurman.

Même son de cloche du côté de l'Apple Car, la voiture électrique autonome de la firme. Le journaliste assure que la présentation de la voiture est prévue en 2025 mais que son arrivée sur les routes pourrait se laisser désirer. Le véhicule serait dépourvu de volant et de pédale.

Enfin, on apprend que le design des Apple Glass sera “complexe et coûteux à construire” et embarquera des “verres interchangeables”. Pour mener à bien le projet, Apple va devoir “travailler avec les gouvernements du monde entier sur d'éventuelles lentilles de prescription et s'associer à une foule de fabricants sur des technologies complexes”. On vous en dit plus dès que possible sur les futurs projets d'Apple.