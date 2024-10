Le MacBook Pro M4 déjà testé avant son lancement officiel, voici les 4 changements principaux

Il est rare de voir un produit Apple être dévoilé en amont de la présentation officielle, et c’est pourtant exactement ce qui vient de se passer avec le prochain ordinateur haut de gamme de la société.



Alors qu’Apple n’a pas encore officiellement évoqué l’arrivée de sa prochaine série d’ordinateurs portables, un des modèles vient déjà d’apparaître dans une vidéo YouTube. La chaîne russe Wylsacom prétend détenir un MacBook Pro avec une puce M4, la même qui équipe les tablettes iPad Pro de la société depuis quelques semaines maintenant.

D’après le journaliste Mark Gurman, la sortie du MacBook Pro M4 ne serait pas prévue avant au moins le 1er novembre prochain. Nous aurions donc droit à un premier aperçu d’un appareil Apple non dévoilé pas moins de 3 semaines avant la présentation officielle. Si les leaks d’une telle ampleur sont monnaie courante pour de nombreux fabricants, ce n’est pas le cas d’Apple, qui est réputé pour être très secret concernant ses futurs appareils.

Qu’apporte le nouveau MacBook Pro M4 par rapport aux M3 ?

D’après les informations fournies par le Youtubeur, ce nouveau MacBook M4 est bien plus rapide que la génération précédente. D’après un test sur le benchmark Geekbench, la nouvelle puce serait pas moins de 25% plus véloce que la génération précédente, notamment grâce à deux cœurs supplémentaires. En effet, le processeur M4 offrirait 10 cœurs, contre 8 pour le M3. Elle obtiendrait des scores de 3864 points sur un cœur, et 15288 points sur tous les cœurs.

Apple aurait également décidé d’augmenter la capacité minimale de mémoire vive sur cette génération. Si les MacBook précédents étaient livrés avec un minimum de 8 Go de RAM, ces nouveaux modèles arriveraient avec au moins 16 Go. Il s’agissait d’une demande régulière de la part des consommateurs, qui étaient nombreux à trouver que 8 Go n’étaient clairement pas assez. Apple a peut-être aussi pris cette décision à cause d’Apple Intelligence, sa nouvelle IA qui pourrait s’avérer assez gourmande en mémoire vive.

Citons également l’introduction de 3 ports USB-C Thunderbolt 4, contre 2 ports Thunderbolt 3 sur les MacBook actuels. Enfin, Apple permettrait enfin à ses clients d’opter pour le coloris Space Black sur le MacBook Pro d’entrée de gamme, plutôt que de réserver cette teinte pour les modèles équipés de puces Pro et Ultra.