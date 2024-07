Personne ne veut du Vision Pro d’Apple, les chiffres de ventes dévoilent un désastre commercial

L’Apple Vision Pro n’a pas rencontré son public. Le cabinet IDC a publié les premiers chiffres de ventes pour le casque réalité mixte de la firme de Cupertino. Ils ne sont pas bons. Vraiment pas bons. Moins de 100 000 exemplaires auraient trouvé preneur. Une sacrée contre-performance compte tenu des promesses.

L’Apple Vision Pro devait signer la révolution, un aperçu du futur. Cela faisait des années qu’on en entendait parler et finalement, il a été annoncé en 2023 pour une commercialisation en 2024. Le début d’une nouvelle ère ? Pas vraiment, puisque les premiers chiffres de ventes sont catastrophiques.

Apple n’a pas communiqué officiellement sur le sujet, mais le cabinet IDC a dévoilé ses premières estimations. En un trimestre, il aurait été vendu à moins de 100 000 exemplaires (et cela compte les casques qui ont été retournés). C’est peu, surtout compte-tenu de la communication savamment orchestrée autour. Plus encore, les ventes auraient chuté de 75% au deuxième trimestre d’exploitation. Aie.

Trop cher, peu utile, l’Apple Vision Pro ne se vend pas

IDC précise tout de même que le lancement à l’international du casque devrait légèrement compenser ce désastre, mais rien qui pourrait réellement sauver la situation. La seule manière de redresser la barre serait de sortir un modèle moins cher, et ce dès l’année prochaine. En 2024, l’Apple Vision Pro ne devrait pas dépasser les 500 000 ventes.

L’Apple Vision Pro est un produit très impressionnant, un vrai tour de force technologique. Cela, personne ne peut le nier. Cependant, il traîne deux énormes défauts qui viennent freiner les acheteurs, et pas des moindres. Le prix, déjà, puisqu’il est vendu à partir de 3500 dollars aux Etats-Unis et 3999 euros en France (lancement demain). Le deuxième défaut, c’est bien l’expérience utilisateur. Les usages sont pour l’instant clairement limités et font plus office de démo technologique qu’autre chose. Une chose que nous avons pointé dans notre test.

Tout n’est pas perdu pour autant. Apple tient en effet une technologie intéressante et qu’elle maîtrise. Ne reste maintenant qu’à rendre son offre plus attractive, mais aussi plus indispensable. Pour l’instant, les acheteurs ne sont pas réellement convaincus.

