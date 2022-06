Apple dévoilera bientôt un Mac mini M2 plus cher avec davantage de connectiques

Apple s’apprête à lancer un nouvel ordinateur de bureau surpuissant, le Mac mini avec une puce M2. Contrairement à la génération précédente, le nouveau modèle pourrait bénéficier de bien plus de ports différents à l’arrière.

Cela fait maintenant plusieurs mois que nous savons qu’Apple travaille sur un nouveau Mac mini plus puissant. Alors qu’on s’attendait à l’origine à ce que celui-ci soit présenté à l’occasion de la WWDC 2022 en même temps que le nouveau MacBook Air M2, il faudra visiblement attendre encore un peu avant de le voir arriver.

On sait qu’Apple souffre actuellement des retards liés à la pandémie de COVID-19, puisque de nombreuses usines ont fermé leurs portes en Chine. Le Mac mini M2 a donc peut-être été reporté pour qu’Apple puisse s’assurer d’avoir assez d’unités pour tous les clients intéressés. Avant son lancement officiel, on sait déjà à quoi devrait ressembler le nouveau Mac mini.

Que sait-on du prochain Mac mini M2 ?

En plus d’embarquer la dernière puce M2, qui est une évolution mineure de la puce M1 précédente, le nouvel ordinateur devrait utiliser plus de connectiques que la génération précédente. En effet, d’après les informations de @LeaksApplePro, on retrouverait à l’arrière deux ports USB-C supplémentaires sur ce modèle. L’ordinateur utilisera toujours un port HDMI, deux ports USB-A et un port Ethernet.

À l’avant, les utilisateurs auraient droit à un lecteur de carte SD ainsi qu’une prise jack 3.5 mm. Grâce à l’arrivée de ces nouveaux ports, le Mac mini M2 s’annonce encore plus polyvalent que son prédécesseur, mais l’ajout de ces connectiques aurait aussi comme conséquence de faire grimper le prix.

D’après un rapport d’iDropNews, le nouveau Mac mini M2 devrait être proposé en fin d’année à un tarif de 799 dollars, soit 100 dollars supplémentaires par rapport à la génération précédente. En France, le Mac mini M1 avait été commercialisé à partir de 799 euros. Le nouveau modèle devrait donc débuter au minimum à 899 euros pour la version avec 8 Go de mémoire unifiée et un SSD de 256 Go. Quoi qu’il en soit, on devrait bientôt en apprendre davantage sur ce nouvel ordinateur de bureau à mesure que nous approcherons de son lancement.

Source : iDropNews