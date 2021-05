Apple développe des écouteurs Beats Studio Buds avec un design inédit pour la marque

Apple travaillerait sur une nouvelle gamme d’écouteurs Beats au design bien différent de d’habitude. Ces derniers se débarrasseraient des clips de fixation sur l’oreille pour adopter un look se rapprochant de celui des Airpods, voire des appareils Samsung et Google. Des références ont été retrouvées dans le code des dernières versions d’iOS et tvOS.

Les prochains écouteurs Beats auront droit à un relooking en profondeur. C’est en tout cas ce que suggère des images retrouvées au sein de la dernière bêta d’iOS et tvOS, qui révèlent que la marque laisserait tomber le design enroulé autour de l’oreille. Apple préparerait donc la relève aux Powerbeats Pro, l’une des seules véritables alternatives aux Airpods à l’époque de leur sortie. Selon les images récupérées, une modernisation des appareils serait à l’ordre du jour.

Intitulés « Beats Studio Buds », ces écouteurs se rapprocheraient des modèles de constructeurs comme Samsung et Google, en étant bien plus petits et en se maintenant directement dans l’oreille de l’utilisateur. De cette manière, Apple rejoint également les normes des Airpods qui, eux, ont toujours proposé un design épuré et minimaliste. D’après les images obtenues, les Beats Studio Buds seraient disponibles en trois coloris : blanc, noir et rouge.

Animations of Beats Studio Buds: 🧵 pic.twitter.com/XYVvYP7ez3 — Steve Moser (@SteveMoser) May 17, 2021

Apple travaille sur les prochains Beats Studio Buds

Il est encore difficile de dire quand sortiront les prochains écouteurs Beats. Les images découvertes dans iOS et tvOS suggèrent que le développement en est à un stade avancé, mais aucune information véridique n’est encore disponible à l’heure actuelle. On peut néanmoins s’attendre à une révélation de la part d’Apple au déploiement des deux systèmes d’exploitation, ce qui ne devrait donc pas trop tarder. La firme de Cupertino a en effet lancé une release candidate de ces derniers ce lundi 17 mai.

Leur sortie pourrait toutefois être perturbée par celle des Airpods 3, également prévus pour cette année. Selon plusieurs rumeurs, ces derniers devaient être révélés aujourd’hui, mais aucune information n’a encore été publiée à ce sujet. Reste donc à attendre qu’Apple en dévoile un peu plus sur prochaine génération d’écouteurs, qu’il s’agisse des Airpods comme des futurs Beats.

