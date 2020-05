Apple dévoile un MacBook Pro 13 avec clavier ciseaux et processeur Intel de 10e génération

Apple dévoile le MacBook Pro 13, une version remaniée du MacBook Pro en format 13 pouces. Sur ce modèle, Apple réintègre le Magic Keyboard et jette définitivement aux oubliettes le clavier papillon. Au rayon des nouveautés, jusqu’à 4 To de stockage et 32 Go de RAM et le retour de la touche Esc.

Alors qu’Apple vient de contenter ses clients petit budget avec l’iPhone SE 2020, la marque à la pomme revient sur le devant de la scène avec le lancement du MacBook Pro 13, une réédition du MacBook Pro au format 13 pouces. Pour cette nouvelle mouture, la firme de Cupertino a procédé à plusieurs modifications importantes.

En premier lieu, le constructeur a répondu aux plaintes des utilisateurs. Dites au revoir au maudit clavier papillon qui tombait tout le temps en panne, le Magic Keyboard fait son entrée après avoir équipé le MacBook Pro 16 pouces, le MacBook Air et l’iPad Pro. Qualité de frappe et fiabilité de conception sont au rendez-vous et les utilisateurs pourront enfin taper durant de longues heures sans avoir la boule au ventre.

À lire également : iPhone SE 2020 – le moins cher des iPhone est plus puissant que votre smartphone Android

SSD doublé et Intel Core de 10ème génération

Ce nouveau clavier marque le retour de la touche Esc et des flèches directionnelles en forme de lettre T inversée, tandis que la Touch Bar et la Touch ID occupent leur place habituelle. Sous le capot, Apple a musclé la capacité de stockage qui passe de 128 Go à 256 Go désormais. Les plus gourmands pourront monter jusqu’à 4 To en option.

Côté processeur, les utilisateurs pourront opter pour des SoC Intel Core de dixième génération i5 ou i7 selon les modèles. Quant à la quantité de mémoire vive, on pourra faire son choix entre 8,16 et 32 Go de RAM. La gamme du MacBook Pro 13 se constitue donc de quatre variantes de base (tout est personnalisable via les options payantes sur le site d’Apple) :

1499 € : Core i5 (4 cœurs) 8ème génération 1,4 GHz, Intel Iris Plus Graphics 645, 8 Go de RAM LPDDR3, 256 Go SSD et 2 ports T3

: Core i5 (4 cœurs) 8ème génération 1,4 GHz, Intel Iris Plus Graphics 645, 8 Go de RAM LPDDR3, 256 Go SSD et 2 ports T3 1749 € : Core i5 (4 cœurs) 8ème génération 1,4 GHz, Intel Iris Plus Graphics 645, 8 Go de RAM LPDDR3, 512 Go SSD et 2 ports T3

: Core i5 (4 cœurs) 8ème génération 1,4 GHz, Intel Iris Plus Graphics 645, 8 Go de RAM LPDDR3, 512 Go SSD et 2 ports T3 2129 € : Core i5 (4 cœurs) 10ème génération 2 GHz, Intel Iris Plus Graphics 645, 16 Go de RAM LPDDR4X, 512 Go SSD et 4 ports T3

: Core i5 (4 cœurs) 10ème génération 2 GHz, Intel Iris Plus Graphics 645, 16 Go de RAM LPDDR4X, 512 Go SSD et 4 ports T3 2379 € : Core i5 (4 cœurs) 10ème génération 2 GHz, Intel Iris Plus Graphics 645, 16 Go de RAM LPDDR4x, 1 To SSD et 4 ports T3

Pour la configuration la plus musclée (Intel Core i7 10ème gén. 2,3 GHz, 32 Go RAM, 4 To, 4 ports T3), il faudra débourser la bagatelle de 4379 €. Ajoutez les deux logiciels Final Cut Pro X et Logic Pro X au panier, le tout atteindra les 4938,98 €. Quand on aime, on ne compte pas paraît-il.

Source : Apple