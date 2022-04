Apple : deux arnaqueurs écopent de 13 ans de prison pour avoir volé 1,4 million d’euros avec des cartes-cadeaux

Aux États-Unis, deux arnaqueurs ont mis au point une combine particulièrement efficace pour acheter gratuitement des produits Apple. L’un d’eux entrait dans un magasin, volait un appareil dédié aux employés et récupérait toutes les cartes-cadeaux disponibles. Son complice se rendait alors à son tour dans le point de vente pour « acheter » les appareils. Ils ont ainsi accumulé pas moins de 1,4 million d’euros de marchandises.

Si toutes les astuces ne sont pas aussi efficaces les unes que les autres pour voler Apple, certaines d’entre elles peuvent en revanche se révéler particulièrement fructueuses. L’une d’entre elles est de parvenir à s’accaparer gratuitement des produits de la marque à la pomme avant de les revendre à prix d’or sur le marché. Les combines sont diverses et variées mais ont toutes un point commun : elles ont rapporté des millions à leurs créateurs. L’histoire d’aujourd’hui ne fait pas exception.

Pour fonctionner, la combine nécessite deux arnaqueurs. Le premier se rend dans un magasin Apple et, dès que l’occasion se présente, vole un appareil dénommé Isaac. Ce dernier est utilisé par les employés de la boutique pour accéder directement aux stocks et vendre directement des produits à distance. Une fois entre ses mains, le voleur sort ensuite du magasin et, en étant toujours connecté au réseau WiFi, utilise les identifiants de l’employé pour accéder à plusieurs milliers de dollars en cartes-cadeaux.

13 ans de prison pour avoir volé 1,4 million d’euros à Apple

Ces cartes-cadeaux sont ensuite envoyées à l’application Cartes de l’arnaqueur, qui génère ensuite un QR code. C’est là que son complice entre en jeu. Muni du QR code, il se rend à son tour dans le magasin pour acheter, l’air de rien, des produits Apple grâce aux cartes-cadeaux récupérées. Un processus relativement simple, qu’ils ont pu répéter dans de multiples points de vente à travers les États-Unis.

Au total, les deux voleurs ont ainsi pu mettre la main sur environ 1,4 million d’euros de marchandises en seulement deux ans. En 2017, l’un des complices se fait finalement prendre en flagrant délit avec un appareil Isaac. Arrêtés par le FBI, ils viennent d’être condamnés à 13 ans de prison et une amende de 1,16 million d’euros de dommages et intérêts.