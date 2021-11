Apple Store : 4 adolescents pas très malins volent pour 18 000 euros d’iPhone inutilisables

L’Apple Store de Santa Rosa Plaza en Californie a été la cible de voleurs amateurs en pleine journée. Quatre adolescents ont volé plusieurs appareils Apple, et le montant du préjudice s’élève à 18 000 euros.

Mercredi soir, la police de Santa Rosa a annoncé qu'elle enquêtait sur un nouveau vol à main armée commis en plein jour, qui visait l'Apple Store de Santa Rosa Plaza, en Californie, à une heure de San Francisco. Les voleurs amateurs seraient un groupe de 4 adolescents de 14 à 18 ans, et ils auraient dérobé des appareils Apple d’une valeur de près de 18 000 euros. Il ne s’agit pas du plus gros vol commis dans un Apple Store, puisque nous avions déjà vu voir un autre vol de 27 000 dollars en 2018.

Les jeunes sont entrés dans l’Apple Store et se sont emparés de la marchandise avant de s'enfuir dans ce que les autorités ont appelé un « cambriolage culotté en plein jour ». Le vol a été enregistré par les images de vidéosurveillance, sur lesquelles on peut voir le groupe subtiliser des téléphones sur une table près de l’entrée du magasin. D’après des témoins sur place, environ 30 clients et au moins 10 ou 15 employés se trouvaient dans le magasin pendant le vol, mais heureusement, aucun d'entre eux n'a été blessé.

Cambrioler un Apple Store ne sert à rien

Les vols commis dans les Apple Store sont assez rares, puisqu’ils sont tout simplement inutiles pour les voleurs. Cependant, il semble que des individus ne soient toujours pas au courant que les produits présents sur les tables des magasins d’Apple n’utilisent pas la même version logicielle que des appareils classiques.

En effet, les iPhones exposés dans les Apple Stores sont liés aux réseaux Wi-Fi des magasins Apple et conçus pour être immédiatement verrouillés dès qu'ils quittent le magasin, ce qui les rend totalement inutilisables pour quiconque déciderait d'en prendre un et de partir avec. Les iPhones dans l'inventaire des magasins Apple sont également verrouillés jusqu'à ce qu'ils soient effectivement vendus aux clients.

Les quatre voleurs se retrouvent donc désormais avec des produits Apple qu’ils ne peuvent ni utiliser ni revendre. De plus, les malfaiteurs, qui étaient tous vêtus de sweat-shirts et de jeans noirs ou gris sont désormais recherchés activement par la police. Ils devraient rapidement être rattrapés par les autorités, puisque les iPhone volés peuvent également devenir des mouchards. En effet, les smartphones sont pistés et leur géolocalisation est communiquée à la police.

Source : Santa Rosa Police Department