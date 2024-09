Apple confirme que tous les iPhone 16 ont le même montant de mémoire RAM, voici combien

Alors qu'Apple garde toujours ce genre d'informations cachées, l'entreprise confirme en interview le montant exact de mémoire RAM embarquée sur les iPhone 16. Tous les modèles sont logés à la même enseigne.

Lorsque l'on s'intéresse à un smartphone, l'un des premiers réflexes est de jeter un œil à sa fiche technique. On y découvre toutes les informations dont on peut avoir besoin afin de décider si le modèle convoité répond ou non à nos futurs usages. Si c'est un iPhone qui a retenu votre attention, vous avez dû constater une différence majeure avec les mobiles sous Android. Sur le site d'Apple, il n'est fait absolument aucune mention de la capacité de la batterie, évoquée en heures d'autonomie estimées à la place. Même chose pour la mémoire RAM.

C'est une habitude chez le constructeur et les récents iPhone 16 ne font pas exception à la règle. Il faut se baser sur des informations obtenues avant ou après la sortie des appareils pour se faire une idée plus au moins précise. En ce qui concerne les derniers modèles de la marque à la pomme croquée, on estime que tous les modèles d'iPhone 16 possèdent 8 Go de mémoire RAM. Mais pour une fois, plus besoin de jouer aux devinettes : Johny Srouji, vice-président principal du matériel et des technologies d'Apple, dévoile le montant exact de RAM présent dans les iPhone 16.

Voici combien les iPhone 16 embarquent de mémoire RAM, tous modèles confondus

“Nous disposons de nombreuses données qui nous indiquent ce qui va activer une certaine fonctionnalité, et Apple Intelligence est l'une de ces fonctionnalités très, très importantes que nous souhaitons activer. Et nous examinons différentes configurations, à la fois pour la bande passante de calcul et la capacité de mémoire. Ensuite, nous faisons le bon compromis et équilibrons ce qui a le plus de sens. Ainsi, Apple Intelligence était une fonctionnalité majeure qui nous a amené à croire que nous devions atteindre 8 Go [de mémoire RAM]”, explique-t-il.

L'homme précise que cela s'applique à tous les modèles d'iPhone 16. Le standard est donc au même niveau que l'iPhone 16 Pro Max sur ce point. Sans surprise, c'est l'intelligence artificielle qui a motivé cette décision. Pour rappel, l'ensemble des fonctionnalités IA regroupées sous le nom d'Apple Intelligence n'est pas encore disponible. Elles seront gratuites à leur sortie, mais deviendront payantes par la suite, en partie ou en totalité.