Apple Intelligence : les fonctions IA de l’iPhone resteront gratuites jusqu’à cette date

Apple pourrait offrir ses prochaines fonctions d'intelligence artificielle, connues sous le nom d'Apple Intelligence, gratuitement pendant plusieurs années. Mais elles pourraient ensuite devenir payantes.

Selon Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg, les utilisateurs pourraient profiter des fonctionnalités IA d’Apple Intelligence sans ouvrir leur porte-monnaie jusqu'en 2027 au moins. Apple Intelligence, qui devrait faire ses débuts dans le courant de l'année chez tous les utilisateurs, promet une série de fonctionnalités basées sur l'IA.

Il s'agit notamment d'outils d'écriture avancés, de capacités Siri améliorées et même de la génération d'images. On pouvait s’attendre à ce que ces nouvelles fonctionnalités s'accompagnent d'un prix élevé, mais le rapport de Gurman suggère le contraire.

Apple va offrir Apple Intelligence pendant plusieurs années

La décision de maintenir l'Apple Intelligence gratuite dans un premier temps marque une rupture avec la stratégie habituelle de l'entreprise. Certains experts avaient suggéré des frais mensuels compris entre 10 et 20 dollars, éventuellement associés au service d'abonnement Apple One.

En proposant ces fonctionnalités gratuitement, Apple cherche probablement à favoriser leur adoption et à recueillir des données précieuses sur les utilisateurs afin d'affiner ses technologies d'IA. Toutefois, cela ne signifie pas qu'Apple abandonne complètement ses ambitions de générer des revenus. Gurman laisse entrevoir la possibilité de proposer à l'avenir des fonctionnalités d'Apple Intelligence payantes. Ces fonctionnalités avancées pourraient être proposées sous forme de modules complémentaires payants, à l'instar d'iCloud+ aujourd'hui.

Le déploiement d'Apple Intelligence sera progressif. Si certaines fonctionnalités, comme les outils d'écriture et les améliorations de base de Siri, sont déjà disponibles dans les versions bêta d'iOS 18.1 et de macOS Sequoia 15.1, d'autres, comme Image Playground et Genmoji, n'arriveront que plus tard, en 2024, voire en 2025.

Apple doit relever d'autres défis pour étendre ces fonctionnalités à l'échelle mondiale. L'adaptation de la technologie à différentes langues et le respect des réglementations dans des marchés comme la Chine et l'Union européenne prendront du temps. Pour les utilisateurs d'Apple, cette période de gratuité prolongée est sans aucun doute une bonne nouvelle. Mais si vous souhaitez pouvoir conserver toutes les fonctionnalités, il faut vraisemblablement s’attendre à devoir sortir le porte-monnaie un jour ou l’autre.