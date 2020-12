Apple Car : photos, vidéo, voici à quoi pourrait ressembler la voiture électrique

Et si l'Apple Car ressemblait à un objet que les possesseurs de produits de la marque connaissent bien ? Des designers ont en effet imaginé l'apparence que pourrait emprunter la voiture électrique du géant de Cupertino en se basant sur… La souris d'Apple.

Les géants de la tech s'intéressent de plus à l'automobile, c'est indéniable. Si Huawei est en train de lancer une marque de voiture et que Sony a dévoilé au dernier CES sa Vision-S, d'autres marques se penchent aussi aussi sur la question depuis un bon moment, à commencer par Apple.

Plus tôt dans la semaine, une information capitale concernant l'Apple Car fuitait : la voiture connectée de l'entreprise de Cupertino, dont on parle depuis des années, sortirait finalement en 2024. Apple développerait même une batterie monobloc qui exploiterait une technologie LFP (Lithium-Fer-Phosphate). De quoi assurer au futur véhicule d'Apple une meilleure sécurité, tout en réduisant son coût de fabrication.

Mais avant qu'Apple ne dévoile ses plans, à quoi pourrait bien ressembler la première voiture d'Apple ? Faut-il s'attendre à un véhicule aux courbes classiques, ou Apple plancherait-il sur un design beaucoup plus novateur ? Le site LetsGoDigital s'est associé à CConcept Creator pour imaginer ce à quoi l'Apple Car pourrait bien ressembler, en se basant sur le design habituellement utilisé sur les appareils Apple.

Et si l'Apple Car ressemblait à la souris d'Apple ?

En réalité, pour concevoir les plans de l'hypothétique Apple Car, LetsGoDigital s'est surtout inspiré d'une souris : la Magic Mouse, qui équipait l'iMac Pro. Et le résultat est des plus étonnants (et séduisants, il faut bien l'avouer). On y observe un véhicule aux lignes sportives et classieuses, le concept étant finalement très éloigné de ce que l'on voit actuellement sur les routes. Les designers ont imaginé le véhicule tout de noir vêtu, avec pour seul élément un peu coloré une courbure rouge située à l'arrière du véhicule.

En somme, l'Apple Car adopterait donc un look résolument futuriste. Mais il faut bien connaître qu'Apple est habitué à bousculer de tout ce qui se fait en termes de design, que l'on aime ou aime pas la démarche. Alors pourquoi pas, après tout ?

Rappelons quand même que tout ceci n'est pour l'instant que pure hypothèse, Apple n'ayant même encore annoncé officiellement travailler sur un tel projet. Et vous, que pensez-vous du design imaginé par Concept Creator ? N'hésitez pas à laisser un petit commentaire en dessous, nous sommes vraiment curieux de savoir ce que vous en pensez.

Source : LetsGoDigital