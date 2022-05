L’Apple Car serait équipée de casques VR, mais pas de fenêtres

L’Apple Car fait de nouveau parler d’elle avec un nouveau brevet pour le moins atypique. Dedans, la firme de Cupertino détaille un système de casques VR destinés aux passagers qui pourraient transformer l’expérience de trajet en quelque chose de plus ludique, comme une course-poursuite avec des zombies. Mais surtout, la voiture n’aurait aucune fenêtre.

Il nous arrive parfois de faire le lien entre des actualités et des œuvres de science-fiction, mais rarement avec des œuvres dystopiques. Pourtant, c’est bien cette sensation que donne le dernier brevet déniché concernant l’Apple Car. Un brevet qui a fait grand bruit sur les réseaux sociaux, tant le concept qu’il décrit est surprenant. En effet, le document présente un véhicule sans aucune fenêtre, mais doté de casques VR.

Dès lors, beaucoup d’internautes ont imaginé que la voiture se contrôlerait grâce à ce casque VR — du fait, justement qu’il n’y ait pas de fenêtres — et c’est bien l’impression que donne l’image ci-dessous. En réalité, il n’en est rien puisque ces casques sont en réalité destinés aux passagers, qui ne se trouveront donc pas à la place du conducteur. Si l’on pourra bien piloter le véhicule à l’aide de son iPhone et de Siri, il faudra donc attendre encore un peu pour le faire en réalité virtuelle.

Non, l’Apple Car ne conduit pas avec un casque VR

Ce casque VR pourrait donc avoir des utilités multiples. Pour les professionnels par exemple, il permettrait d’assister à des visioconférences ou de consulter des documents. Pendant ce temps, les autres passagers pourront l’utiliser pour visionner des films ou jouer à des jeux vidéo. Par ailleurs, ces derniers pourraient constituer une expérience à part entière.

En effet, Apple décrit un système qui s’adapterait à la conduite de la voiture pour générer des scènes de course poursuite, voire même d’invasion zombie. La firme prévoit même d’intégrer une technologie 4DX pour envoyer de l’air sur le visage du passager et ainsi simuler le vent… à défaut d’avoir des fenêtres donc. C’est ce que suggère le design présenté dans le document, bien différent que celui que nous avons aperçu fin 2021.

Celui-ci ressemble plutôt à celui de l’image ci-dessus, à ceci près qu’Apple lui a retiré ses fenêtres. En somme, il se rapproche encore plus de la Magic Mouse, en plus foncé. Gardons tout de même à l’esprit qu’il ne s’agit que d’un brevet et que celui-ci ne permet pas d’affirmer avec certitude les fonctionnalités de la voiture. Pour cela, il faudra attendre au moins 2025.