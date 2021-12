Apple Car : voici à quoi la voiture électrique devrait ressembler

L'Apple Car continue de faire rêver les fans de la marque. Plusieurs années avant son lancement, des rendus basés sur des brevets officiels montrent à quoi pourrait ressembler le design de la voiture électrique et 100% autonome.

Depuis plusieurs années, Apple travaille sur sa propre voiture électrique et autonome. Evoqué sous le nom provisoire d'Apple Car, ce mystérieux véhicule fait régulièrement parler de lui sur la toile. Mais, pour l'heure, le design du futur bolide est encore une grande inconnue.

Sur base des multiples brevets déposés par Apple au cours des dernières années, Vanarama, une importante société britannique de location de véhicules, a mis au point des rendus 3D montrant le design potentiel de l'Apple Car. Pour développer ces images, la firme s'est aussi inspirée du design des autres produits de la marque californienne, comme les iPhone, MacBook ou iPad.

L'Apple Car 100% autonome se dévoile

D'après les brevets consultés par Vanarama, le géant de la Silicon Valley développe actuellement un SUV (Sport Utility Vehicle). A l'intérieur du véhicule, on trouve des sièges capables de se retourner. Grâce à ces sièges, l‘habitacle se transforme aisément en véritable petit salon. Comme prévu, Apple se focalise sur la construction d'une voiture entièrement autonome.

De fait, le conducteur n'aura pas besoin de se glisser derrière le volant. Plusieurs sources réputées, dont Mark Gurman de l'agence Bloomberg, affirment qu'Apple misera tout sur la conduite 100% autonome. Pendant un temps, Apple développait deux versions de l'Apple Car, dont une version dépourvue de conduite assistée. Au sein de l'habitacle, on trouve notamment une commande dédiée à l'activation de Siri, l'assistant vocal intelligent, et un tableau de bord personnalisable.

Aux dernières nouvelles, Apple devrait présenter l'Apple Car dans le courant de l'année 2024. Le géant de Cupertino patienterait ensuite plusieurs mois avant de mettre la voiture sur le marché. Les rumeurs parlent d'une date de commercialisation en 2025. On vous en dit plus dès que possible sur le projet. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : MacRumors