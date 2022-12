L’Apple Car serait lancée sous les 100 000 dollars avec un volant, mais sans la conduite autonome

Cela fait maintenant plusieurs années que l’on évoque l’arrivée d’une voiture électrique signée Apple, et on en sait désormais un peu plus à son sujet. Des rapports ont confirmé sa tranche de prix, mais également l’absence de conduite autonome.

Après avoir lancé pour la première fois le projet Titan en 2014, la voiture électrique d'Apple a connu de nombreux retards et changements de philosophie de conception. La rumeur voulait qu'Apple ait l'intention de lancer une voiture à conduite autonome, peut-être dès 2025. Cependant, selon un nouveau rapport de Mark Gurman de Bloomberg, l'entreprise a dû revoir ses plans.

Désormais, la voiture ne sera pas aussi autonome qu'on l'espérait. Le journaliste annonce que dans cadre d'un « changement significatif » pour le projet, Apple a opté pour une « conception moins ambitieuse qui comprendra un volant et des pédales et ne prendra en charge les capacités autonomes complètes que sur les autoroutes ». Apple ne semble donc pas prêts de concurrencer Tesla, le leader dans le domaine.

L’Apple Car serait aussi chère qu’une Tesla Model S

En plus de clarifier la situation autour de la conduite autonome, le Mark Gurman a également donné une idée du prix de la voiture. Citant des personnes ayant connaissance du projet de voiture d'Apple, qui impliquerait 1 000 employés répartis sur quatre sites dans trois pays, Gurman a déclaré que la société visait à vendre la voiture pour « moins de 100 000 dollars », alors que le chiffre précédent était estimé à environ 120 000 dollars.

Cela placerait le véhicule directement face à la Tesla Model S, qui est actuellement proposée légèrement au-dessus des 100 000 dollars. Malgré son prix légèrement plus élevé, cette dernière aura l’avantage de proposer une aide à la conduite bien plus intéressante que l’Apple Car.

Au niveau des caractéristiques du véhicule, l’Apple Car serait équipé d'un puissant ordinateur de bord portant un nom de code interne, Denali. Bloomberg rapporte que le Denali est doté d'un processeur dont les performances sont équivalentes à celles de quatre des puces Mac les plus haut de gamme d'Apple réunies. Ce processeur est prêt pour la production, mais Apple pourrait en atténuer les caractéristiques avant le lancement du véhicule électrique afin de réduire les coûts.

Il semblerait également que le véhicule électrique sera doté d'une capacité de traitement de l'IA basée sur le cloud, le fabricant de l'iPhone payant à Amazon Web Services 125 millions de dollars par an pour ce service d'hébergement. Enfin, l'Apple Car devrait s'appuyer sur un grand nombre de capteurs pour la navigation, notamment un système LiDAR, un radar et des caméras.