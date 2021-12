Apple Arcade : la firme travaille sur sa propre manette pour jouer sur iPhone, iPad et Mac

Apple n’a pas dit son dernier mot dans le monde du jeu vidéo et s’apprête à lancer sa propre manette compatible avec Apple Arcade. Un brevet déposé par la firme de Cupertino récemment découvert révèle en effet un appareil relativement classique, notamment équipé de capteurs capables de détecter les mouvements du joueur.

En lançant Apple Arcade en 2019, la firme de Cupertino est revenue à la charge dans un domaine dans lequel elle n’a pas encore su s’imposer : le jeu vidéo. Depuis, bien que le succès reste globalement assez mitigé, notamment à cause d’une concurrence de plus en plus rude, le service est parvenu à se frayer une petite place dans le secteur, grâce entre autres à ces multiples promotions et offres pour attirer les utilisateurs.

Le constructeur ne compte pas s’arrêter là et prépare d’autres projets visant à séduire toujours plus d’abonnés. Et visiblement, cela passe par la création d’une manette dédiée. C’est ce que révèle un brevet repéré par nos confrères d’AppleWorld, qui décrit donc une manette qui semble faire exactement ce qu’on lui demande. En effet, il ne faudra pas s’attendre à une pionnière en matière d’innovation.

Bientôt une manette dédiée aux jeux Apple Arcade

D’après le brevet, la manette se connecterait en Bluetooth à l’appareil de l’utilisateur. Elle intégrerait plusieurs capteurs de mouvements, permettant de retranscrire les gestes du joueur. Elle pourrait également s’activer dès qu’elle est prise en main. Avec une potentielle fonctionnalité gyroscopique, c’est à peu près tout ce qu’on sait de la manette.

À l’heure où ces dernières s’imposent de plus en plus sur smartphones et tablettes, la stratégie d’Apple pourrait bien porter ses fruits. Probablement vendue sur sa boutique en ligne et chez les revendeurs, la manette pourra être utilisée sur de nombreux jeux à l’instar de NBA 2K22 Édition Arcade, Angry Birds Reloaded, Skate City ou encore Alto’s Odyssey : The Lost City.

Néanmoins, la firme de Cupertino devra s’attendre à une féroce compétition. Rappelons en effet que les manettes de PS5 et de Xbox Series sont compatibles avec les iPhone depuis iOS 14.5, et que les joueurs disposant déjà de l’une d’elles n’iront sûrement pas en acheter une deuxième. Sans compter les nombreux autres vendeurs tiers qui proposent eux aussi leurs solutions.

