Le Galaxy S23 Ultra dévoile les capacités de son capteur 200 MP à travers un spot filmé par Ridley Scott

Ça y est, les Galaxy S23 de Samsung sont enfin disponibles sur nos étals. Le constructeur coréen a demandé à Ridley Scott de démontrer les capacités vidéo et photo du Galaxy S23 Ultra à travers un film tourné dans le sud de la France.

Behold est un court métrage d’une durée d’un peu moins de quatre minutes qui souligne les performances (en basse lumière notamment) du capteur 200 MP du Galaxy S23 Ultra, la vitrine technologique ultime du géant de l’électronique sud-coréen. Le célèbre réalisateur anglais Ridley Scott en a dirigé le tournage.

Comme en atteste sa filmographie, qui compte des chefs-d’œuvre tels que « Alien », « Blade Runner », ou plus récemment « Raised by the Wolves », Me Scott est une référence en matière de science-fiction. Cela dit, le cadre choisi par le mythique réalisateur britannique pour le spot publicitaire du Galaxy S23 Ultra est on ne peut plus terne. Il commence en effet dans une cité grise à l’ambiance délétère du nord de Marseille. L’histoire racontée est très simple : « nous sommes dans un environnement qui est agressif et où chaque détour que prend le jeune protagoniste a un aspect menaçant. Il trouve la paix et l’absolution avec un cheval qu’il libère à la fin ».

Ridley Scott n’a utilisé qu’un Galaxy S23 Ultra pour tourner ce court métrage

Le réalisateur et ses équipes ont relevé avec brio le défi proposé par Samsung. Si tourner un film commercial uniquement avec un smartphone semble être un facteur limitant pour des personnes habituées à travailler avec du gros matériel cinématographique, Flavio Labiano, le directeur de la photographie affirme que le Galaxy S23 Ultra lui a offert l’éventail d’options dont il dispose d’habitude.

La vidéo disponible sur YouTube fait avant tout étalage de la plage dynamique et de la qualité des images du Galaxy S23 Ultra. Alors que Ridley Scott blâmait les jeunes et leurs smartphones pour le four au box-office de son dernier long métrage, il n'est désormais plus contre l'idée de tourner un film avec un portable. Son conseil aux débutants : « Faites-le ! Assurez-vous juste de savoir ce que vous faites ».

Source : Android Authority