Appels indésirables incessants : cette solution efficace est proposée par NordVPN !

Tout le monde connaît NordVPN, le service VPN le plus avancé et le plus complet du marché. Mais cette solution pour sécuriser votre vie en ligne vient de dévoiler un nouvel outil qui va cette fois-ci vous protéger des appels frauduleux sur votre smartphone : Protection des appels. On vous explique tout.

Découvrir NordVPN et ses différents services

Le saviez-vous ? En moyenne, un français reçoit pas moins de 12 appels frauduleux et autres tentatives de scams par semaine. C’est presque 2 appels par semaine en moyenne et pour de nombreux utilisateurs, c’est encore plus ! En plus d’être insupportables, ces appels incessants sont dangereux.

En effet, les arnaqueurs rivalisent d’ingéniosité pour vaincre votre méfiance. Comment savoir si c’est un vrai livreur qui me contacte pour me remettre un colis ? Comment reconnaître l’appel d’un faux conseiller bancaire qui se fait passer pour un employé de votre banque habituel ? Comment être sûr que c’est bien la CAF ou les impôts qui me contactent ?

Pour beaucoup d’entre nous, il est très difficile de savoir la meilleure marche à suivre pour rester en sécurité. Faut-il raccrocher au nez de tous les appels inconnus au risque de manquer un vrai appel important ? Faut-il répondre à chaque fois et tenter d’évaluer au cas par cas s’il s’agit d’un scam ou non ?

Vous pensez être suffisamment informé et méfiant pour ne pas vous faire avoir ? Vous serez certainement surpris d’apprendre que cette technique permet de récolter en moyenne 628 euros. Le risque financier est donc réel.

Protection des appels par NordVPN : la solution efficace pour Android et iOS

Bien conscient de cette problématique, la société de cybersécurité NordVPN a conçu une solution et elle s’appelle Protection des appels. Disponible depuis mars 2026 sur Android, elle vient d’arriver sur iPhone.

Il s’agit d’une fonctionnalité qui s'active en arrière-plan de votre smartphone. Dès que vous recevez un appel, il est analysé. S’il s’agit d’un appel frauduleux, vous recevez une alerte avant même que vous décrochiez pour vous avertir du danger. Vous avez donc à chaque fois une longueur d’avance sur les escrocs.

Bien évidemment, NordVPN a mis en place une solution efficace tout en garantissant la confidentialité et le caractère privé de vos appels. Par ailleurs, l’application ne nécessite pas que vous ayez en permanence un VPN activé.

Comment activer Protection des appels sur iPhone ?

C’est très simple. Ouvrez votre application NordVPN pour iPhone et rendez-vous dans l'onglet « Centre des produits ». Activez la fonctionnalité « Protection des appels ». L'application NordVPN va alors vous guider pas à pas pour faire la mise à jour des paramètres nécessaires au bon fonctionnement de cette solution. Une fois cette configuration correctement effectuée, Protection des appels sera discrètement actif en arrière-plan. Et il se déclenchera en temps réel quand vous recevrez un appel douteux.