AnTuTu dévoile le top des smartphones Android les plus puissants de mars 2021

AnTuTu vient de mettre en ligne le classement des smartphones Android les plus puissants du mois de mars 2021. Ce mois-ci, c'est le ROG Phone 5, le dernier smartphone gaming d'Asus, qui s'octroie la première place du top des téléphones haut de gamme. Sur le milieu de gamme, on retrouve le Huawei Nova 7 à la première place.

Ce 8 avril 2021, AnTuTu a publié les classements dédiés aux smartphones Android sur son site web officiel. En première place du classement réservé aux appareils haut de gamme, on trouve l'Asus ROG Phone 5. Grâce à son Snapdragon 888 couplé à un impressionnant total de 18 Go de RAM (une première), le smartphone pour gamers obtient un score de 731 376 points.

Lors de l'annonce officielle, Asus a affirmé que le ROG Phone 5 est capable de grimper jusqu'à 742776 points sur AnTuTu. Cette performance est notamment due à la présence d'un ventilateur capable de maintenir les composants au frais lors des phases de jeu les plus intenses.

Le Find X3 Pro arrive dans le top 10 d'AnuTuTu

En seconde place, on retrouve le Vivo IQOO 7 avec SoC Snapdragon 888, l'ancien numéro. La troisième position est occupée par le Xiaomi Mi 11, suivi par le Galaxy S21 Ultra, le dernier flagship de Samsung. Notez l'entrée en scène du Find X3 Pro d'Oppo à la cinquième place du classement.

Enfin, on remarquera la résistance de deux anciens terminaux : le ROG Phone 3, le puissant prédécesseur du ROG Phone 5, et le Oppo Find X2 Pro, ancien n°1 de 2020. Malgré leurs SoC Snapdragon 865 et 865+, les 2 smartphones se maintiennent dans le classement. Comme souvent, le top est largement dominé par les appareils alimentés par un SoC Qualcomm, excepté faite des téléphones Samsung sous Exynos 2100.

Passons maintenant au top 10 des smartphones orientés milieu de gamme. Ce classement est dominé par deux smartphones alimentés par le Kirin 985, un SoC développé par HiSilicon, filiale de Huawei : le Nova 7 et le Honor 30. Le Redmi 10X 5G de Xiaomi, ancien leader du classement, est relégué à la troisième place tandis que le Redmi 10X Pro 5G, numéro 2 du mois dernier, est éjecté du top. Que pensez-vous des classements AnTuTu du mois de mars 2021 ? On attend votre avis dans les commentaires.