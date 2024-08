AnTuTu dévoile le top 10 des smartphones Android les plus puissants de juillet 2024

AnTuTu, l'une des plateformes de benchmarks les plus respectées, a récemment dévoilé ses derniers classements pour les téléphones Android haut de gamme et de milieu de gamme, et quels sont les appareils les plus puissants.

Comme chaque mois, AnTuTu vient de lever le voile sur le top 10 des smartphones les plus performants de leurs segments respectifs. Commençons par les plus puissants. Le classement des téléphones phares pour juillet 2024 a vu arriver une nouvelle puce, le Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version. Cette variante overclockée du système sur puce haut de gamme de Qualcomm s'est hissée au premier rang, dépassant même le Dimensity 9300+ de MediaTek, récemment sorti.

Qu'est-ce qui différencie la Leading Version de son homologue standard ? C'est une question de fréquence. Le cœur Cortex X4 de cette puce renforcée tourne à une vitesse de 3,4 GHz, un cran au-dessus des 3,3 GHz de la version normale. De plus, le GPU Adreno 750 passe de 900 MHz à 1 GHz. Ces modifications apparemment mineures se traduisent par des gains de performance significatifs dans le monde réel.

Quels sont les smartphones les plus performants ?

Le RedMagic 9S Pro, qui utilise cette puce, a obtenu la première place du classement AnTuTu de juillet 2024 avec un score moyen impressionnant de 2 182 401 points. Ce résultat n'est pas seulement dû à la puissance brute, mais aussi à l’importante solution de refroidissement de l'appareil, qui permet au chipset de maintenir ses performances maximales sur de longues périodes.

Le OnePlus Ace 3 Pro arrive en deuxième position avec un score moyen de 2 103 450 points. Cet appareil est équipé du Snapdragon 8 Gen 3 standard. La troisième place revient au Redmi K70 Extreme Edition, équipé du Dimensity 9300+ de MediaTek, qui obtient un score de 2 098 023 points. MediaTek garde donc le rythme dans la course aux puces pour smartphones haut de gamme, même s'il n'a pas réussi à décrocher la première place cette fois-ci. L'Asus ROG Phone 8 Pro, qui figurait déjà en tête du classement, se retrouve désormais à la quatrième place.

Il convient de noter que les classements d'AnTuTu ne sont pas seulement un instantané des performances maximales, mais une moyenne des scores obtenus tout au long du mois. Les appareils doivent accumuler au moins 1 000 tests de référence valides pour être pris en compte, ce qui permet d'obtenir une image plus représentative des performances réelles.

Quels sont les appareils de milieu de gamme les plus rapides ?

Si l'on passe au segment de milieu de gamme, le paysage semble plus stable. La dernière liste des 10 meilleurs appareils de juillet 2024 est presque identique à celle du mois précédent. Le OnePlus Ace 3V (connu ici sous le nom de OnePlus Nord 4), équipé du Snapdragon 7+ Gen 3 de Qualcomm, est en tête du peloton. Avec un score moyen de 1 425 373 points, il consolide sa position au sommet des performances du milieu de gamme.

Le Realme GT Neo6 SE, également équipé du Snapdragon 7+ Gen 3, a obtenu la deuxième place avec 1 371 721 points, tandis que le Redmi K70E (rebaptisé POCO X6 Pro chez nous) complète le trio de tête avec 1 361 045 points.

La liste des appareils de milieu de gamme présente un large éventail de chipsets, dont le Snapdragon 7+ Gen 2, le Dimensity 8200, le Dimensity 8100 Max et le Snapdragon 7 Gen 3. Les appareils équipés du Snapdragon 8s Gen 3, une puce qui a fait ses débuts en mars 2024 avec le Xiaomi Civi 4 Pro, sont notablement absents du classement. Bien qu'ils équipent plusieurs appareils comme le POCO F6, le Motorola Edge 50 Ultra et le Honor 200 Pro, ces téléphones n'ont pas encore réussi à se faire une place dans la liste de milieu de gamme d'AnTuTu. L'absence des Snapdragon 8s Gen 3 dans le classement pourrait être attribuée aux critères stricts d'AnTuTu pour l'inclusion, en particulier l'exigence d'au moins 1 000 tests de performance valides en un mois. Mais il est aussi possible que cette puce ne soit pas considérée comme faisant partie du milieu de gamme.