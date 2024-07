AnTuTu dévoile le top 10 des smartphones Android les plus puissants de juin 2024

Le Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm a fait un retour triomphal au sommet du classement des performances d'AnTuTu pour le mois de juin 2024. Ce retour marque un changement important dans le paysage concurrentiel entre Qualcomm et MediaTek, le premier réaffirmant sa domination sur le segment des smartphones haut de gamme.

AnTuTu vient de publier un nouveau classement des smartphones les plus performants du moment. L'Asus ROG Phone 8 Pro, équipé du Snapdragon 8 Gen 3, a remporté comme au mois d’avril la palme avec un score moyen impressionnant de 2 135 740 points. Cette performance a relégué le Dimensity 9300+ de MediaTek, jusqu'alors dominant, à la troisième place, entre deux Snapdragon 8 Gen 3. L'Oppo Find X7, équipé du Dimensity 9300 standard, s'est assuré la deuxième place avec 2 103 557 points.

Il est intéressant de noter que la liste des dix premiers appareils présente une répartition presque égale entre Qualcomm et MediaTek, avec six appareils équipés de puces Snapdragon 8 Gen 3 et quatre équipés de SoC Dimensity 9300 ou 9300+. La concurrence est donc plus que jamais féroce entre les deux fabricants de puces dans le segment des appareils phares.

Quels sont les smartphones les plus puissants du moment ?

À l'avenir, la course aux performances des smartphones devrait encore s'intensifier. Le prochain RedMagic 9S Pro de Nubia, équipé du Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version, a déjà annoncé un score record de 2,3 millions de points. Bien que cette affirmation doive être prise avec des pincettes, elle suggère que nous pourrions voir des performances encore plus impressionnantes dans les mois à venir. Ce dernier devrait être lancé dès ce mois-ci, et donc apparaître sur le classement publié le mois prochain.

Dans le segment du milieu de gamme supérieur, c’est le nouveau Snapdragon 7+ Gen 3 de Qualcomm continue de dominer. Le OnePlus Ace 3V est en tête avec un score moyen de 1 434 328 points, suivi de près par le Realme GT Neo6 SE, tous deux équipés de ce chipset. Le Dimensity 8300 Ultra de MediaTek fait également bonne figure en troisième position avec le Redmi K70E.

Le Snapdragon 7+ Gen 2, lui, maintient une forte présence dans ce segment, alimentant des appareils comme le Realme GT Neo5 SE et le Redmi Note 12 Turbo. Pour rappel, il s’agit de la puce qui équipe aussi le Poco F5 de l’année dernière. Le récent Poco F6 et son nouveau Snapdragon 8s Gen 3 n’est probablement plus éligible pour rentrer dans cette catégorie. Le Dimensity 8200 fait aussi ses preuves, puisqu'il figure dans quatre des dix meilleurs appareils de milieu de gamme.