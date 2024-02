Android : Google déploie une nouvelle fonctionnalité de sécurité pour vous protéger des menaces

Google vient peut-être d’améliorer considérablement la sécurité des appareils Android grâce à une nouvelle fonctionnalité nommée Android Safe Browsing. On vous explique ce que c’est.

Google sait que l'Internet est plein de menaces potentielles qui peuvent nuire à votre appareil et à vos données. C'est pourquoi l’entreprise vient d’introduire une nouvelle fonctionnalité qui rendra votre expérience de navigation plus sûre et plus fluide. Il s'agit d’Android Safe Browsing (navigation sécurisée Android), qui est désormais disponible pour tous les appareils Android.

La navigation sécurisée sur Android est une fonctionnalité qui vous avertit de tout lien malveillant ou suspect que vous pourriez rencontrer lors de votre navigation sur le web. Elle utilise l'API SafetyNet Safe Browsing, qui permet aux applications de vérifier si une URL est considérée comme une menace connue par Google.

Comment fonctionne Android Safe Browsing ?

Si vous tentez d'ouvrir un lien risqué, votre appareil affichera une notification d'avertissement et vous pouvez choisir de continuer ou de revenir en arrière. Vous pouvez activer ou désactiver cette fonctionnalité sur votre téléphone Google Pixel ou Samsung Galaxy à partir de vos paramètres de sécurité et de confidentialité.

Cette fonctionnalité n'est pas tout à fait nouvelle, puisqu'elle a été repérée pour la première fois dans une version bêta de Google Play Services en octobre 2023. Cependant, elle n'était pas largement accessible jusqu'à présent.

La navigation sécurisée sur Android n'est pas seulement utile pour vous protéger des logiciels malveillants et du phishing, mais aussi pour économiser votre batterie, votre bande passante et vos informations personnelles. L'API SafetyNet Safe Browsing aide les appareils Android à se connecter au réseau de détection des menaces de Google sans consommer trop d'énergie ou de données. Elle respecte également votre vie privée et n'envoie aucune information personnelle ou identifiable à Google.

Avec la mise à jour Chrome 122, le navigateur Internet prend lui aussi en charge Android Safe Browsing. Un avertissement rouge apparaîtra lorsque vous visiterez un site web dangereux, et heureusement, la fonctionnalité ne ralentira pas le navigateur. En substance, Chrome commencera à charger une page avant de recevoir une réponse du système Safe Browsing. Les sites dignes de confiance devraient se charger plus rapidement, car Safe Browsing n'agit plus comme une barrière. Si vous visitez un site non fiable, vous rencontrerez la fameuse étiquette d'avertissement rouge, mais il se peut qu'elle apparaisse après que le site a fini de se charger.

Android Safe Browsing n'est pas la seule fonction de sécurité développée par Google pour les utilisateurs d'Android. Un autre exemple est Google Play Protect, qui recherche les logiciels malveillants dans les applications chargées latéralement avant de les installer. Si une application s'avère dangereuse, Android interrompt l'installation et supprime l'application de votre appareil.