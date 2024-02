Les processeurs AMD sont victimes d’une faille de sécurité, la nouvelle version de LineageOS est sortie, c’est le récap

Les CPU du fondeur AMD connaissent un petit souci de sécurité, LineageOS se refait une beauté, les Cybertruck seraient déjà victimes d'un problème de rouille, voici le récapitulatif des actualités les plus notables du moment.

La semaine s'achève déjà. Au menu de ce résumé des actualités de la veille, on trouve la nouvelle édition de LineageOS, une importante faille découverte sur les processeurs AMD, ainsi que la présence de rouille sur les nouveaux Cybertruck, pourtant certifiés inoxydables. Enfin, n'hésitez pas à notre actualité concernant le nouveau service proposé par OpenAI : baptisé Sora, celui-ci permet de générer des vidéos d'une minute à l'aide d'une simple commande textuelle.

Rien ne va plus, les processeurs AMD ont un gros problème de sécurité

Une importante faille de sécurité touchant ses CPU vient d'être dévoilée par le fondeur AMD. Grâce à celle-ci, un attaquant peut potentiellement exécuter un malware sur la machine et en prendre le contrôle. Le problème concerne quasiment tous les processeurs du fondeur, des séries 3000 à 7000, en passant par les séries 4000, 5000 et 6000. La bonne nouvelle, c'est qu'un correctif est d'ores et déjà disponible. Pour télécharger la mise à jour du BIOS, rendez-vous sur le site officiel du fondeur.

En savoir plus : AMD – une faille de sécurité critique touche presque tous les processeurs

Le Cybertruck serait-il déjà victime de problèmes de rouille ?

Selon plusieurs retours d'utilisateurs, le Cybertruck de Tesla aurait un gros souci : quelques mois à peine après sa commercialisation, le véhicule semblerait déjà oxydé. Quand certains émettent l'hypothèse d'une rouille due aux particules ambiantes, et notamment celles des chemins de fer avoisinants, d'autres crient déjà au scandale. Quoi qu'il en soit, le constructeur est conscient du problème et mène l'enquête.

En savoir plus : le Cybertruck rouille et c'est loin d'être son seul problème d'après plusieurs utilisateurs

LineageOS se refait une beauté

La nouvelle version de LineageOS, anciennement connu sous le nom de CyanogenMod, vient tout juste de sortir. Exploitant Android 14 QPR 1, cette édition profite d'un bon coup de lifting, et ce sont notamment les applications Téléphone, Contacts, Messagerie ou Calculatrice qui en profitent. Plus performante et portant désormais le numéro de version 21, cette ROM custom devrait ravir celles et ceux qui n'ont que faire de la surcouche installée de base sur leur smartphone Android et souhaitent profiter d'une édition plus simple de l'OS, et qu'ils peuvent ensuite personnaliser comme bon leur semble.

En savoir plus : LineageOS se met à jour et offre un grand relooking à ses applications