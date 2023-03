Android TV : Google ajoute enfin des profils personnalisés sur vos téléviseurs

Après plusieurs années d’attente, Google est en train d’ajouter une fonctionnalité très demandée par les utilisateurs d’Android TV : les profils. Il sera ainsi possible d’avoir votre propre liste de lecture personnalisée sur l’interface.

Alors que Google TV offre déjà la possibilité aux utilisateurs de créer des profils sur leurs téléviseurs, Android TV n’avait jusqu’à présent pas eu droit au même traitement. C’était sans compter une mise à jour récente, qui apporte enfin la fonctionnalité à tous les utilisateurs de télévisions équipées d’Android TV.

Il y a quelques jours, votre téléviseur vous a probablement demandé de choisir le compte principal de votre TV. C’est tout simplement parce qu’il est désormais possible de créer plusieurs profils différents. Sur l’interface Android TV, vous devriez voir une nouvelle petite image en haut à droite avec votre photo de profil, juste à côté des réglages.

Google ajoute des profils à Android TV

En cliquant sur votre image, votre téléviseur vous demandera de choisir le compte principal de votre TV. Vous retrouverez à droite la liste des comptes déjà associés, mais également deux autres boutons vous permettant d’ajouter un compte ou encore de supprimer les comptes. Notez qu’il est également possible d’utiliser votre TV sans sélectionner de compte principal, mais il faudra pour cela supprimer tous les comptes de l’appareil.

Contrairement à Google TV, Android TV ne permet pour l’instant pas de changer simplement d’utilisateur avec un commutateur dédié. Il vous faudra pour l’instant changer le compte principal de l’appareil.

Cette nouveauté est pratique pour avoir accès rapidement à ses propres recommandations ou listes de lecture, ou encore si vous utilisez fréquemment des applications telles que YouTube. En ouvrant la plateforme vidéo, vous avez accès aux vidéos recommandées sur votre compte, mais d’autres personnes de votre foyer vont désormais pouvoir rapidement avoir accès à leur propre profil.

Google semble déployer rapidement cette mise à jour pour les TV de TCL, Hisense, Sony et d’autres fabricants, mais on ne sait pour l’instant pas si cette fonctionnalité est disponible sur les Nvidia Shield TV. Il reste à savoir si tous les utilisateurs ont ou non déjà reçu la mise à jour avec les profils personnalisés. N’hésitez pas à nous dire dans les commentaires si votre téléviseur a déjà reçu la nouvelle version.