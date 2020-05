Canal+ : refusant de payer les droits TV pour la Ligue 1, la chaîne rompt son contrat avec la LFP

Suite à la décision du gouvernement d’arrêter définitivement tous les championnats sportifs en cours, Canal+ vient de notifier à la Ligue Professionnelle de Football (LFP) la rupture de leur contrat pour le compte de la saison 2019-2020. La chaîne cryptée ne paiera pas le montant des droits TV pour les matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 qu’il restait encore à jouer.

Canal+ a donc mis sa menace à exécution. Jeudi, La LFP a entériné l’arrêt de la Ligue 1 et de la Ligue 2 pour la saison 2019-2020. Cette fin de championnat inédite était inévitable après la décision du gouvernement de mettre un terme à toutes les grandes manifestations sportives de plus de 5000 participants. Coronavirus oblige, les championnats ne reprendront pas avant septembre prochain. Et ce sera pour une nouvelle saison.

Dans la foulée de la présentation classement final de 2019-2020, Canal+ a notifié à la LFP par voie de courrier qu’il résiliait son contrat pour le reste de la saison. Une décision logique que devrait également prendre BeIN Sports, le second diffuseur dans les heures, voire jours à venir. La LFP ne devrait donc pas toucher les 243 millions d’euros quelle devait encore percevoir. Les clubs vont eux aussi en pâtir.

Canal+ a hâte que la saison prochaine reprenne

La décision du groupe dirigé par Maxime Saada était prévisible. Il y a quelques jours, L’Équipe révélait que Canal+ s’était engagé à régler 37 millions d’euros à la LFP pour certains matchs joués et diffusés avant l’arrêt des championnats le 13 mars dernier. La chaîne faisait alors savoir qu’elle ne comptait effectuer aucun paiement supplémentaire « si les Championnats de L1 et L2 2019-2020 ne reprenaient pas ».

Après l’annonce de la rupture du contrat, Canal+ a désormais le regard tourné vers la saison prochaine. C’est au grand dam de Jean-Michel Aulas qui milite pour des play-offs qui offriraient une chance à l’OL de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Pour le diffuseur, il n’est pas question de se lancer dans un tel projet qui compliquerait davantage les choses.

Pour rappel, Canal+ qui semblait avoir tout perdu en 2018 est revenu au centre du jeu. La chaîne a racheté à beIn Sports les droits de diffusions pour 2 matchs de Ligue 1 par week-end pour le compte des saisons 2020 à 2024, celui du samedi à 21h et du dimanche à 17h. MediaPro quant à lui diffusera les 8 autres matchs en exclusivité.