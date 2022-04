Android perd de plus en plus d’utilisateurs, iOS récupère 6% de parts de marché

Le constat du dernier rapport de StockApp est sans appel : depuis plus années, Android ne cesse de perdre des utilisateurs au profit d’iOS. Bien que toujours leader sur le marché, le système d’exploitation est passé de 77,32 % de parts de marché à 69,74 % en seulement 4 ans. Apple, de son côté, récupère les fruits d’une stratégie plus orientée vers les petits budgets.

Pour plusieurs raisons différentes, Android a toujours été le système d’exploitation le plus populaire sur smartphones et tablettes. Malgré le succès indéniable d’Apple et iOS, ainsi que l’arrivée de nouveaux acteurs sur le marché comme HarmonyOS, Android a su maintenir sa position de leader. Toutefois, depuis quelque temps, l’OS affiche une certaine perte de vitesse. En 2019 déjà, la sortie des iPhone 11 avait entraîné une perte des parts de marché pour ce dernier.

Depuis, Google n’a toujours pas redressé le cap, comme en atteste un récent rapport de StockApps. Alors qu’Android était installé sur 77,32 % des appareils mobiles en 2018, ce chiffre a chuté à 69,74 % en janvier 2022. Bien entendu, ces utilisateurs ne se sont pas évaporés dans la nature. Bon nombre d’entre eux sont visiblement passés chez son concurrent direct. Ainsi, sur la même période, iOS a gagné 6 % de parts de marché, passant de 19,4 % à 25,49 %.

iOS continue de récupérer les parts de marché d’Android

StockApps ne précise pas les raisons de cette montée en puissance d’Apple, mais il est fort probable que les iPhone SE jouent un grand drôle dans le phénomène. En effet, en offrant une porte d’entrée dans le monde d’Apple à moindre prix par rapport aux iPhone standards, ces derniers ont su conquérir un public jusqu’ici réfractaire à la transition. Selon certaines estimations, l’iPhone SE 3 pourrait même attirer plus d’un milliard d’utilisateurs.

Toutefois, il convient de mesurer cette observation. Malgré sa stratégie de toute évidence efficace, Apple ne peut pas rivaliser avec l’immense parc d’appareils avec lesquels Android est compatible. Qui plus est, sa nature open source confère au système d’exploitation un véritable avantage. Enfin, Android est installé sur bien plus d’appareils entrée et milieu de gamme que son concurrent direct.