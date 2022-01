Android : Google liste enfin les améliorations des mises à jour diffusées via le Play Store

Google partage désormais la liste des modifications apportées par les mises à jour poussées par le biais du Play Store. La première mise à jour concernée a été déployée en janvier 2022. La firme veut ainsi être plus transparente vis-à-vis de sa stratégie de mise à jour d’Android. Ces mises à jour sont poussées automatiquement par Google, sans passer par le constructeur.

S’il y a bien un domaine dans lequel Apple est plus réactif que Google, c’est la gestion des mises à jour de son parc installé. Il faut dire qu’Apple maitrise toute la chaine de valeur : hardware, software, écosystème. En supprimant tout intermédiaire, notamment les opérateurs, Apple peut gérer seul les mises à jour. Et par extension, la firme augmente considérablement le support technique de ses téléphones.

Sur Android, la situation est différente : à Google s’ajoutent les fabricants de composants, les constructeurs de smartphone et les opérateurs. Tous n’ont pas la même vision et le même budget pour le support technique. Si bien que l’utilisateur ne sait pas vraiment s’il bénéficiera d’une ou plusieurs mises à jour, si ses applications préférées continueront de fonctionner et si ses données personnelles sont protégées.

Google ne démérite pourtant pas pour apporter des mises à jour plus rapides et plus régulières. Plusieurs initiatives ont été menées par la firme de Mountain View. L’une des plus importante est Project Treble, qui avait pour but d'accélérer le déploiement des mises à jour en séparant le noyau d’Android et les éléments de l’interface utilisateurs. Android 8.0 a été la première version compatible.

Google communique le contenu des mises à jour diffusé par le Play Store

Treble a été suivi par Mainline qui a préparé Android à accepter les mises à jour système diffusées directement depuis le Play Store, sans intervention des constructeurs ou des opérateurs. Android 11 a été le premier à profiter de Mainline, mais c'est surtout avec Android 12 que Mainline est devenu une réalité. Un atout indéniable pour l’utilisateur final qui profite de mise à jour plus régulière. Mais cela manquait jusqu’à présent de transparence. En effet, aucune liste de modification n’était diffusée par Google avec les mises à jour émises depuis le Play Store. Ce n’est désormais plus le cas.

La mise à jour de janvier 2022 a été la première à inclure des informations détaillées sur les changements qu’elle apporte. Si votre smartphone fonctionne sous Android 11 ou 12, il a certainement téléchargé et installé automatiquement une archive APK intitutée « Google Play system update ».

Selon les informations que vous pouvez retrouver sur le site de support de Google (et dans l'image ci-dessus), elle corrige de nombreux bugs pour Android sur smartphone, tablette et objets connectés, elle renforce Play Protect, le système de protection à Android, et elle apporte de nouvelles fonctionnalités aux joueurs. L’une d’entre elles est inspirée du Smart Delivery que vous retrouvez sur Xbox Series X et PlayStation 5 : elle permet de démarrer une partie alors que le jeu n’a pas été téléchargé entièrement.

Source : 9to5Google