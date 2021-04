Android : Google corrige 36 failles de sécurité avec le patch d’avril 2021

Google vient de lancer le déploiement du patch de sécurité Android du mois d'avril 2021. Ce mois-ci, le géant de Mountain View corrige un total de 36 failles de sécurité, dont deux brèches jugées critiques. La faille la plus grave permet notamment à un attaquant d'installer des malwares sur un smartphone à l'insu de son utilisateur.

Ce 5 avril 2021, Google a publié le bulletin de sécurité Android du mois d'avril sur son site web officiel. Les développeurs de Google ont repéré et corrigé 36 failles de sécurité dans le code du système d'exploitation. En se basant sur le barème CVSS, Google estime que 34 brèches sont sérieuses. Deux des failles répertoriées sont classées “critiques”.

Le score CVSS est un barème universel qui permet de déterminer le niveau de dangerosité d'une faille. Il prend notamment en compte la facilité avec laquelle un pirate peut exploiter la brèche (avec ou sans accès physique) ainsi que les risques potentiels pour les utilisateurs de smartphones Android.

Lire également : Google a corrigé 38 failles de sécurité Android en mars 2021

Une faille Android permet d'installer des logiciels malveillants sur les smartphones

Le bulletin s'attarde sur la faille la plus sérieuse repérée ce mois-ci. Cette brèche concerne le composant Système d'Android. Cette faille “pourrait permettre à un attaquant à distance d'utiliser un fichier spécialement conçu pour exécuter du code arbitraire dans le contexte d'un processus privilégié”, estime Google. Concrètement, un pirate serait théoriquement en mesure d'installer un logiciel malveillant sur votre terminal en s'octroyant des permissions Android. En accédant aux permissions, un malware peut voler vos données.

Comme toujours, on trouve plusieurs failles repérées au sein des composants fournis par Qualcomm et Mediatek. Toutes les failles évoquées dans le bulletin concernant Android 8.1, Android 9, Android 10 et Android 11. Sans grande surprise, cette mise à jour de sécurité mensuelle sera déployée progressivement sur tous les terminaux Android compatibles dans les semaines à venir. Tout dépend maintenant de la réactivité des constructeurs de téléphones. Comme toujours, ce sont les Pixel de Google qui recevront le patch en premier.

Pour vérifier si le patch d'avril est déjà disponible sur votre smartphone Android, il suffit de vous rendre dans le menu des Paramètres, puis allez dans À propos de l’appareil, et dans Mise à jour logicielle. Si une mise à jour est disponible, cliquez sur Lancez la mise à jour.