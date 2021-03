Android : Google corrige 38 failles de sécurité en mars 2021

Google vient de publier le bulletin de sécurité Android du mois de mars 2021. Ce mois-ci, le patch corrige un total de 38 failles de sécurité repérées au sein de l'OS mobile. La mise à jour a déjà été poussée sur les Pixel et sur une poignée de smartphones d'autres marques.

Ce lundi 1er mars 2021, Google a mis en ligne le bulletin de sécurité Android de mars 2021. Les ingénieurs de Mountain View ont identifié un total de 38 brèches dans le système d'exploitation. Dans le détail, le patch corrige 31 failles considérées comme à haut risque et 7 failles critiques. Contrairement à ses habitudes, Google n'a pas repéré de brèche “modérées”.

Pour mémoire, Google classe toutes les failles d'Android en se basant de leur dangerosité, de la facilité avec laquelle un pirate peut l'exploiter ainsi que les risques potentiels pour les utilisateurs de smartphones. Comme toujours, plusieurs brèches concernant les composants fournis par Qualcomm, dont des puces dédiées au fonctionnement de l'écran ou de l'appareil photo.

Google a déjà déployé le patch sur les Pixel

“Le plus grave de ces problèmes est une vulnérabilité de sécurité critique dans le composant système qui pourrait permettre à un attaquant à distance utilisant une transmission spécialement conçue d'exécuter du code arbitrairement” explique Google dans le bulletin mensuel. Le patch a déjà été déployé sur les Pixel de Google. Notez que la mise à jour a aussi été poussée par d'autres marques. C'est notamment le cas de Samsung. Le fabricant sud-coréen a déjà proposé la mise à jour Android de mars 2021 sur les Galaxy Note 10, Galaxy Fold, Galaxy S21 et Galaxy Z Fold 2. Ces derniers mois, Samsung s'est montré de plus en plus réactif.

Pour vérifier si le patch de mars 2021 est déjà disponible sur votre smartphone, il suffit de vous rendre dans le menu Paramètres, puis dans À propos de l’appareil, et dans Mise à jour logicielle. Si une mise à jour est disponible, cliquez simplement sur Lancez la mise à jour. Avez-vous déjà reçu la mise à jour sur votre smartphone Android ? On attend votre témoignage dans les commentaires ci-dessous.