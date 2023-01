Gmail : la nouvelle interface Material You devient obligatoire dès le 3 février

Présentée en juin 2022, Google vient de confirmer que la nouvelle interface de Gmail à la sauce Material You va devenir obligatoire d'ici le 3 février 2023. En d'autres termes, il ne sera plus possible à cette date de revenir à l'ancien design.

Si vous êtes un aficionado de l'ancienne interface de Gmail, il va falloir se faire une raison. En effet, Google vient de confirmer sur son blog dédié aux mises à jour du Workspace l'introduction définitive de la nouvelle interne sous Material You du service de messagerie.

“A partir d'aujourd'hui, la nouvelle interface utilisateur de Gmail est déployée pour les plannings de sortie prévus, avec une fin prévue pour le 3 février 2023. Elle deviendra l'expérience standard de Gmail, sans possibilité de revenir à l'interface originale”, écrit la firme de Mountain View.

La nouvelle interface Gmail devient obligatoire

Comme le précise le géant américain, il ne sera plus possible de revenir à l'ancienne interface utilisateur. En début d'année 2022, Google a présenté ce nouveau design qui propose une interface modernisée et personnalisable qui regroupe notamment des applications essentielles comme Gmail, Chat et Meet en un seul endroit unifié.

En effet, sur le côté gauche de la fenêtre, les utilisateurs pourront accéder directement à Gmail, Chat, Spaces et Meet en un seul clic. Sur la barre latérale droite, d'autres services seront accessibles comme Agenda, Keep, Tasks ou encore Contacs. En appuyant sur le bouton Plus situé en bas de colonne, vous serez redirigé sur le Google Workspace Market Place pour télécharger les extensions de votre choix comme Zoom, Trello, Dropbox, Slack ou encore DocuSign pour ne citer qu'elles.

Via cette nouvelle interface, les utilisateurs recevront également toutes leurs notifications sous la forme de bulles. Pratique pour consulter ses messages rapidement. Pour rappel, Google a récemment amélioré la saisie vocale dans Drive et la propose désormais sur de nombreux navigateurs. Selon l'entreprise, la fonctionnalité commet désormais nettement moins d'erreurs de transcription, tandis que les coupure audio sont moins fréquentes.

Pour tester cet outil fort pratique, il suffit de se rendre sur Google Drive et de créer un nouveau document Google Docs. Rendez-vous ensuite dans les outils, puis Saisie vocale. Dictez maintenant votre texte via le micro de votre PC/mac ou de votre casque pour le voir apparaître rapidement à l'écran.