Android et WearOS font le plein de widgets et de nouveautés juste avant les fêtes

Il y a de tout pour tous dans cette nouvelle mise à jour Android. La firme de Mountain View a dévoilé sur le site d’Android l’ensemble des fonctionnalités dont bénéficieront les smartphones, mais aussi les montres connectées tournant sous Wear OS.

L’accent est mis sur l’interopérabilité entre appareils. La nouvelle application Google TV permet de choisir un contenu dans vos services de streaming depuis votre téléphone ou votre tablette et de le caster sur votre téléviseur connecté. Il est désormais possible de partager votre clé de voiture numérique à distance avec vos proches. La gestion des droits est d’autant plus facile que la clé numérique fonctionne sur les appareils tournant sous Android comme iOS.

La navigation dans WearOS est simplifiée, le passage d’une tuile à l’autre est plus instinctif. Les montres connectées d’Android bénéficient enfin de versions exploitables de Gmail et Agenda, avec des fonctionnalités, pourtant basiques, qui leur manquaient cruellement. L’application Google Keep a été mise à jour pour plus de cohérence entre les versions mobiles et smartwatch. Les sportifs seront heureux d’apprendre qu’ils peuvent désormais démarrer l’appli Adidas Running à travers l’assistant vocal de leur montre tournant sous Wear OS.

Désormais, votre compte Google vous indique clairement les actions à entreprendre pour votre sécurité

Avec cette mise à jour, Google met également l’accent sur l’accessibilité et l’inclusivité. Dans les propres termes de la compagnie, la nouvelle appli Mode Lecture « est conçue par et pour des personnes dyslexiques, malvoyantes ou non-voyantes. Elle vous aide à optimiser votre expérience de lecture à l’écran en vous permettant d’ajuster le contraste, la taille du texte, la synthèse vocale, l’encombrement des pages et les types de police ».

YouTube reste le plus gros service de partage de vidéos au monde, et de loin, n’en déplaise à TikTok. Le nouveau widget YouTube permet désormais de chercher une vidéo dans votre bibliothèque, dans les Shorts ou vos abonnements directement depuis l’écran d’accueil.

Répondre à un message spécifique est enfin possible dans Messages sur Android. Par ailleurs, l’Emoji Kitchen de GBoard intègre encore plus d’émojis à mélanger et « remixer ». Google Photos propose plusieurs nouveaux modèles pour créer des montages photographiques.

