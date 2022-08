Google TV a droit à une mise à jour qui rend votre télévision plus rapide que jamais

Google vient de déployer une mise à jour pour sa plateforme de télévision intelligente Google TV, qui devrait, espérons-le, faire disparaître les soucis de lenteurs de l’interface. Le géant américain promet de s’atteler à rendre son système d’exploitation plus rapide.

Au cours des prochains mois, les utilisateurs de Google TV commenceront à voir des changements dans la façon dont leur système d'exploitation TV fonctionne, y compris un changement assez important qui a déjà commencé à être déployé. Depuis son lancement il y a quelques années, le système d’exploitation Google TV est vivement critiqué par les utilisateurs pour sa lenteur, mais Google va enfin corriger le tir.

Selon un message publié lundi sur ses forums d'assistance, l'entreprise a travaillé à l'amélioration du temps de démarrage, des performances générales et du nombre d'options de gestion du stockage sur les téléviseurs tiers ainsi que sur son Chromecast avec Google TV. On sait également que la société prévoit bientôt de vous connecter automatiquement à tous vos services de streaming.

L’interface Google TV va devenir plus rapide

Selon Google, la nouvelle mise à jour comprendra une optimisation du processeur de votre TV et des améliorations de la gestion du cache qui devraient réduire le temps de chargement de l'écran d'accueil de Google TV au démarrage. Elle améliorera également la navigation pour accélérer le défilement dans un onglet et le passage d'un onglet à l'autre, afin de diminuer la durée des animations de chargement.

En ce qui concerne les profils pour enfants, Google a également apporté quelques modifications, notamment en optimisant la mise en cache afin de réduire le temps nécessaire pour passer aux profils pour enfants et commencer à parcourir le contenu. De plus, la latence entre le chargement d'un profil enfant et le démarrage d'une application a été éliminée, selon Google.

Cette nouvelle version comprend également un nouveau menu « Libérer le stockage » qui vous permet de fermer les applications et les contenus inutiles, ce qui devrait contribuer à optimiser les performances. Google a commencé à déployer les améliorations ci-dessus pour les utilisateurs. Si vous ne les voyez pas immédiatement, il faudra peut-être quelques jours pour qu'elles arrivent sur vos appareils. En attendant, on vous rappelle que vos téléviseurs Google TV pourraient bientôt vous permettre de faire du sport à la maison en se connectant à vos montres sous Wear OS.