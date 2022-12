Android : les clés de voiture numériques peuvent désormais être partagées avec vos amis

Google a publié une mise à jour pour les téléphones Pixel les plus récents qui permet aux utilisateurs d'envoyer et de recevoir des clés de voiture numériques.

En 2020, Apple a introduit une fonction de clé de voiture numérique qui permet aux utilisateurs de déverrouiller et de démarrer un véhicule en approchant un iPhone ou une Apple Watch de la porte côté conducteur. Seuls les constructeurs automobiles BMW, Kia et Genesis proposent pour l’instant des véhicules compatibles, mais d’autres fabricants devraient bientôt prendre en charge la fonctionnalité. Pour rappel, les clés de voiture sont stockées sur iOS dans l'application Wallet de la même manière qu'une carte de crédit.

De son côté, Google a également lancé sa fonction Digital Car Key sur certains téléphones Android 12, permettant aux propriétaires de déverrouiller et de démarrer automatiquement les véhicules concernés avec le téléphone dans leur poche. Les clés ne pouvaient jusqu’à présent pas être partagées, mais Google vient de changer cela.

Partager vos clés de voiture sur Android, c’est désormais possible

Google a annoncé qu'à partir d’aujourd’hui, les utilisateurs ayant des clés de voiture numériques pour leurs véhicules seront en mesure de les partager avec d'autres personnes. Les premiers smartphones compatibles sont les Google Pixel 6 et 7, mais le fabricant s’efforce de rendre d’autres appareils fonctionnant sous Android 12 et plus compatibles. Les propriétaires pourront gérer plusieurs Digital Car Keys et attribuer, visualiser et modifier les utilisateurs qui ont accès au véhicule dans l'application de portefeuille numérique de leur appareil.

Google note également qu’il est maintenant possible de partager vos clés depuis un Google Pixel vers un iPhone compatible. Pour rappel, Apple permet déjà de partager ses clés digitales entre des iPhone depuis la mise à jour iOS 16.1. Si vous avez un iPhone, on vous rappelle la marche à suivre pour partager vos clés depuis Apple Wallet :