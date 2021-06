Jeff Bezos sera l’un des membres du premier voyage touristique vers l’espace

Jeff Bezos a annoncé faire partie de l'équipage du New Shepard, la navette qui effectuera le premier vol touristique vers l'espace le 20 juillet prochain. Il s'agit d'un rêve d'enfant pour le milliardaire, qui a fondé Blue Origin précisément dans cet objectif.

Jeff Bezos n’a pas caché son émotion à l’annonce de la nouvelle. « Depuis que j’ai cinq ans, je rêve de voyager dans l’espace. Le 20 juillet, je ferai ce voyage avec mon frère. La plus grande aventure, avec mon meilleur ami », écrit-il sur Instagram, accompagné d’une vidéo promotionnelle qui ne lésine pas sur les moyens. Il faut dire que l’homme le plus riche du monde réalise là un rêve d’enfant, qu’il prépare depuis plus de 20 ans.

Ce dernier a en effet fondé Blue Origin, la société qui organisera le premier spatial touristique le 20 juillet prochain, en 2000 avec cet objectif en tête. Le milliardaire est toujours très impliqué dans les affaires de son entreprise. En avril dernier, il a notamment porté plainte contre la NASA, qui a alors préféré SpaceX pour entreprendre le prochain voyage vers la Lune. Finalement, Jeff Bezos l’emporte sur Elon Musk en ce qui concerne le tourisme spatial, actuellement au cœur d’une compétition féroce.

Jeff Bezos s'envole vers l'espace

Jeff Bezos ne sera pas seul au cours de ce voyage. Il sera accompagné par son frère Mark, ainsi que par le vainqueur de la vente aux enchères qui a remporté le troisième ticket. À l’heure actuelle, les mises ont atteint 2,3 millions d’euros, après que 5200 personnes ont tenté leur chance. Le vol, quant à lui, durera environ quinze minutes. Après le décollage de la fusée, la capsule se détachera à 75 km d’altitude, jusqu’à atteindre 100 km quelques secondes plus tard. De quoi flotter en apesanteur pendant plusieurs minutes.

Sur le même sujet : Amazon – Jeff Bezos dit adieu aux clients racistes opposés au Black Lives Matter

Jeff Bezos n’aura donc droit qu’à très peu de repos après son départ de la tête d’Amazon prévu pour le 5 juillet. Rappelons qu’il ne quitte pas pour autant le leadership de son entreprise, puisqu’il présidera alors le conseil d’actionnaires. Si, de votre côté, l’aventure d’un voyage dans l’espace vous tente, sachez que Blue Origin prévoit de vendre ses billets à environ 200 000 dollars. Les sociétés concurrentes risquent fort de s’aligner sur ce tarif.