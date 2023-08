Android Auto : cette fonction essentielle ne marche plus chez de nombreux utilisateurs

Depuis parfois plusieurs jours selon les cas, une fonction indispensable d'Android Auto est au point mort. Beaucoup d'utilisateurs de l'application Google font état de la même panne extrêmement gênante.



Il y a des applications très utiles qui peuvent le devenir beaucoup moins à cause d'un simple bug, alors même que tout marche parfaitement par ailleurs. C'est le cas avec Android Auto par exemple. L'appli Google sert à accéder aux fonctions principales de son smartphone depuis l’écran de sa voiture. Depuis sa sortie en 2015, elle est de plus en plus répandue et de plus en plus complète. Personnalisation de l'accueil, repérage des bornes de recharge sur Google Maps… Les mises à jour se suivent et ajoutent des fonctionnalités bienvenues.

Depuis quelques jours cependant, difficile de profiter de tout ceci puisque les commandes vocales ne fonctionnent plus chez de nombreux utilisateurs. Un handicap sévère pour une application utilisée pendant que l'on conduit. Que ce soit via l'écran ou un bouton dédié de la voiture, rien n'y fait. En essayant d'en déclencher une, le message “Les commandes vocales ne sont pas disponibles actuellement” apparaît.

Android Auto : les commandes vocales ne fonctionnent pas chez de nombreuses personnes

Les utilisateurs touchés n'ont pas de réel point commun. Marque et modèle de la voiture, smartphone… Tout le monde semble touché quelles que soient les combinaisons observées. En lisant les retours sur Reddit, les forums de Google ou les commentaires sur la page Play Store de l'application, on repère cependant que le bug est récent. Il semble donc lié à la dernière mise à jour de l'application, sans pour étant être général.

On sait au moins que la version bêta 14.34.19.29 d'Android Auto est concernée, et que revenir à une version antérieure résout temporairement le problème. Cela nécessite cependant de désinstaller les mises à jour de l'appli, récupérer une APK plus ancienne sur le Web et installer cette dernière manuellement. Une solution très peu pratique, d'autant qu'une simple mise à jour automatique fait réapparaître le souci. Google ne n'est pas exprimé sur le bug au moment où nous écrivons ces lignes. Espérons qu'un correctif sera rapidement déployé.