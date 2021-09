Android Auto : Google corrige enfin ce bug de localisation ultra agaçant

Google vient de déployer un nouveau correctif sur Android Auto. En effet, de nombreux utilisateurs se plaignaient d'un bug du Google Assistant qui ne prenait pas en compte la localisation en temps réel de l'utilisateur. De fait, Android Auto se contentait de proposer des points d'intérêt à proximité du domicile de l'utilisateur et rien d'autre. Plutôt inutile lorsqu'on se trouve à plusieurs centaines de kilomètres de chez soi.

L'un des principaux intérêts lorsqu'on utilise Google Maps via Android Auto est de pouvoir trouver rapidement des points d'intérêt à proximité de sa position actuelle. Pratique quand on est en vadrouille à des centaines de kilomètres de chez soi et qu'on cherche une station-service, un restaurant ou un hôtel proche.

Seulement, de nombreux utilisateurs ont signalé un bug plutôt embêtant concernant la localisation des points d'intérêt. En effet, il s'avère que la fonction “À proximité” de Google Maps ou du Google Assistant faisait en sorte d'afficher systématiquement des points d'intérêt proches du domicile de l'utilisateur. En d'autres termes, la fonctionnalité ne prenait pas en compte la position actuelle de l'utilisateur, et ce malgré le GPS activé.

“Lorsque je demande à Google Assistant de me montrer les stations-service près de moi ou à proximité, je n'obtiens pas les résultats à proximité, mais plutôt des résultats près de chez moi. Même lorsque je suis loin de chez moi sur la route, il n'affiche pas les résultats près de mon emplacement réel”, explique un utilisateur sur le forum d'aide d'Android Auto.

Android Auto ne prenait plus en compte la localisation en temps réel du conducteur

Il ajoute : “Android Auto est entièrement à jour sur mon Pixel 3a avec la dernière version d'Android ainsi que le dernier patch de sécurité. La localisation est également entièrement activée sur le téléphone”, assure-t-il. Ce post, publié en mai 2021, a été pris en compte par Google qui a annoncé travailler à la résolution du problème.

Et en ce mercredi 1er septembre 2021, la firme de Mountain View a enfin apporté du nouveau. “Bonjour tout le monde, merci pour tous vos retours. L'équipe Assistant vient de publier un correctif pour ce problème. Veuillez s'il vous plaît mettre à jour l'application Google, ce qui devrait résoudre le problème !”, a annoncé Pawan de l'équipe Android Auto.

Il suffit donc de mettre à jour l'application Google sur votre smartphone pour se débarrasser du problème. Pour rappel, l'application Android Auto va disparaître sur Android 12 au profit du mode Conduite intégré du Google Assistant.

Source : Android Police