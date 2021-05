Android Auto : un bug étrange met en pause la musique à chaque lancement d’application

De nombreux utilisateurs sur les forums de Google se plaignent d'un bug étrange sur Android Auto. Pour une raison encore inconnue, la musique se met en pause à chaque ouverture d'une application. Conscient du problème, Google n'a pas encore proposé de correctif.

Google intègre régulièrement de nouvelles fonctionnalités sur Android Auto. Par exemple, l'OS affiche depuis peu les bornes de charge ChargePoint, qui est l'un des réseaux de bornes de recharge les plus importants en Europe et en Amérique du Nord. Et depuis mars 2021, il est possible d'afficher deux applications en même temps via un écran partagé.

Seulement, il arrive que ces mises à jour apportent leurs lots de bugs. En effet, de nombreux utilisateurs se plaignent sur les forums de Google d'un problème plutôt étrange. Pour une raison inconnue, la musique lancée par le conducteur se met en pause à chaque ouverture d'application via l'interface utilisateur d'Android Auto.

“Quand j'écoute de la musique via Android Auto dans ma Mazda CX-5, la musique s'arrête lorsque j'ouvre n'importe quelle application sur mon smartphone. La musique reprend lorsque je reviens à la page d'accueil de mon téléphone […] De temps en temps, la musique s'arrête à nouveau, même lorsque l'écran du téléphone est éteint”, explique un utilisateur sur l'assistance officielle d'Android Auto.

Un bug de longue date

D'autres utilisateurs précisent même que la radio s'éteint aussi à chaque lancement d'une appli. Les signalements se sont multipliés en mars et en avril 2021, mais des plaintes pour le même problème date de novembre 2020. À l'époque, les utilisateurs sous Android 11 rapportaient de nombreux bugs sur Android Auto, et notamment l'arrêt intempestif de la musique.

Malheureusement, la cause de ce bug reste pour l'instant inconnue, et Google n'a pas encore déployé de correctif. Reste que les équipes d'Android Auto sont au courant du problème, comme en atteste ce commentaire sur l'assistance de Google : “Merci d'avoir signalé ce problème. Nous avons transmis votre problème au reste de l'équipe. Nous vous contacterons si nous avons besoin de plus d'informations”. Vous l'aurez compris, si vous êtes concernés par ce bug, il faudra donc prendre son mal en patience le temps que Google en trouve l'origine.

Source : 9To5Google