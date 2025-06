ChatGPT lui a permis de prendre le contrôle d’une tablette Android verrouillée, voici comment

ChatGPT n’aide pas que pour les devoirs ou les recettes de cuisine. Un utilisateur s’en est servi pour contourner les protections d’une tablette Android.

L’intelligence artificielle est de plus en plus utilisée dans le domaine de la sécurité informatique. Des études ont montré que des hackers s’en servaient déjà pour contourner les protections et accéder à des données sensibles en un temps record. Mais en dehors des usages malveillants, certains s’en servent aussi pour résoudre des problèmes concrets. C’est le cas d’un internaute qui a utilisé ChatGPT pour redonner vie à une tablette impossible à réinitialiser.

Le modèle en question est une tablette Panasonic ToughPad FZ-A2, vendue avec un système de sécurité appelé FRP. Ce verrou bloque l’appareil si on ne possède pas les identifiants du premier propriétaire. Un vrai casse-tête pour ceux qui récupèrent un appareil d’occasion, souvent inutilisable en l’état. L’utilisateur, membre du forum XDA, a donc demandé de l’aide à ChatGPT. En combinant les instructions de l’IA avec un petit accessoire vendu en ligne, il a réussi à désactiver la protection et débloquer totalement la tablette. Il a ensuite pu y installer un système Windows 10, puis Linux Mint.

Il contourne les blocages d’une tablette Android avec l’aide de ChatGPT

La manipulation a reposé sur une étape technique précise : extraire le fichier qui contrôle le système de démarrage de la tablette. L’utilisateur l’a soumis à ChatGPT avec une demande claire : supprimer les sécurités. L’IA a analysé le fichier, puis a proposé une version modifiée à réinjecter dans l’appareil. En quelques étapes, le verrou FRP et la sécurité Secure Boot ont été désactivés. Cela a permis d’installer un nouveau système d’exploitation comme sur un ordinateur classique. Cette méthode n’avait, selon lui, jamais été documentée auparavant.

De nombreux ordinateurs ou tablettes vendus d’occasion restent inutilisables à cause de ce type de protection, souvent oubliée par l’ancien propriétaire. La démarche de cet internaute montre que ces appareils ne sont pas toujours bons à jeter. Avec un peu de matériel, de patience, et l’aide d’une IA comme ChatGPT, il devient possible de les recycler et de leur donner une nouvelle fonction. Même si cette méthode reste réservée aux utilisateurs un peu à l’aise avec l’informatique, elle ouvre la porte à une seconde vie pour des appareils pourtant bloqués depuis des années.