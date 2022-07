Android Auto : un bug d’affichage rend l’application quasi inutilisable

De nombreux utilisateurs d’Android Auto signalent des problèmes avec l’application. À cause d’un bug, les icônes d'Android Auto deviennent toutes énormes et prennent énormément de place sur l’écran embarqué de leur véhicule. Ce qui empêche l’application de fonctionner correctement.

Les utilisateurs d'Android Auto connaissent en ce moment plusieurs petits problèmes. Le mois dernier, c’est l’application Google Maps qui est restée bloquée en mode sombre sans aucune raison sur Android Auto. L’application GPS était alors très difficile à suivre et les utilisateurs concernés ont dû difficilement prendre leur mal en patience. Aujourd’hui, plusieurs utilisateurs d’Android Auto ont signalé un autre souci avec l’application. Les icônes deviennent trop grosses et occupent toute la moitié de l’écran.

Ce qui rend encore une fois la navigation au sein de l’application très difficile, voire quasiment impossible. Un problème de plus pour Android Auto, qui on le rappelle, a récemment fermé ses portes dans sa version mobile. Google souhaitant ainsi procéder de la sorte pour faire migrer les quelques survivants restants sur son Assistant, qui prend en charge des fonctionnalités similaires.

Les icônes d’Android Auto sont trop grosses, le bug rend l’application inutilisable

Ce bug, qui touche plusieurs utilisateurs de l’application, a été notifié sur des forums populaires comme Reddit ou sur des forums officiels dédiés aux utilisateurs des applications Google. Concrètement, le problème se manifeste donc avec les icônes de l’application qui deviennent énormes et qui prennent toute la place de l’écran. De ce fait, les autres icônes n’ont même plus la place nécessaire pour elles aussi apparaitre à l’écran. Et les utilisateurs se retrouvent donc avec seulement quatre ou cinq icônes géantes sur leur écran.

Google a bien pris conscience du problème à la suite des nombreuses plaintes des utilisateurs. Mais le géant de la tech n’a pour le moment toujours pas communiqué sur ce problème. Surement parce que peu d’utilisateurs utilisent en réalité ce mode-là, et aussi parce que le problème ne semble pas répandu dans les autres écosystèmes de la firme. Le bug pourrait être lié à Android 12, et certains utilisateurs affirment avoir réussi à le corriger en revenant à des versions plus anciennes de l’application.

Source : 9to5Google