Android Auto : Google Maps reste bloqué en mode sombre sans raison

L'application Google Maps rencontre des problèmes sur Android Auto. Comme en témoignent les plaintes de nombreux utilisateurs, l'appli de cartographie reste bloquée en mode sombre sans aucune raison. Pour l'instant, Google n'a pas apporté de correctif.

Comme vous le savez peut-être, l'application Android Auto pour smartphones est sur le point de mourir. Petit à petit, les utilisateurs sont invités à passer au mode Conduite de Google Assistant, considéré par Google comme la “prochaine évolution de l'expérience de conduite automobile”.

D'ailleurs, Google avait déjà préparé le terrain en août 2021 en supprimant l'application Android Auto sur Android 12. Et si les utilisateurs sont encore nombreux à faire de la résistance, ce dernier bug pourrait bien les inciter à opter pour le mode Conduite.

En effet, comme en témoignent de nombreuses plaintes postées sur les forums officiels du constructeur, Google Maps reste bloqué en mode sombre pour des raisons inconnues. Peu importe ce que leur téléphone ou leur voiture indique à l'appareil.

Google Maps reste bloqué en mode Sombre sur Android Auto

D'ordinaire, Android Auto bascule l'affichage du mode Jour au mode Nuit en se basant sur deux critères : si les phares de votre véhicule sont allumés ou non, et si votre smartphone est passé en mode sombre ou non. Malheureusement pour certains conducteurs, Google Maps ne suit pas ces règles et reste en permanence en mode Sombre, quelque soient les conditions de luminosité et les paramètres d'affichage de votre smartphone.

En résultent de sérieux problèmes de visibilité, notamment en plein jour… Pour l'instant, on ne sait pas pourquoi Google Maps réagit de la sorte. Néanmoins, des utilisateurs affirment rencontrer ce problème depuis le déploiement de la version 11.33 de l'application GPS.

Si vous êtes concernés par ce souci, il faudra malheureusement prendre son mal en patience. En effet, Google n'a toujours pas publié de correctif, même s'il a assuré être conscient du problème. Notez que la diffusion de la version 11.34 de Google Maps n'a pas arrangé les choses, puisque plusieurs utilisateurs ont confirmé être toujours affectés par ce bug. Pour l'instant, il y a deux solutions de fortune pour contourner le problème :

Régler manuellement le mode d'affichage de votre téléphone

Installer manuellement une ancienne version de Google Maps

Ne reste plus qu'à attendre le déploiement du correctif officiel de Google pour réparer le passage automatique du mode sombre au mode clair.

Source : 9To5Google