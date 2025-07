Le Nothing Phone (3) est officiel, il veut vous faire changer la manière dont vous utilisez votre smartphone

Nothing lance son tout premier smartphone haut de gamme, le Nothing Phone (3). Contrairement aux deux précédents modèles numérotés, il s’attaque à un marché encore inédit pour la marque anglaise : celui du téléphone premium. Sa fonctionnalité qui le fait sortir du lot ? Un écran à l’arrière, le Glyph Matrix. Nous l’avons pris en main.

Cette année, Nothing veut totalement chambouler ses codes. Cela passe par des produits de rupture, comme son Headphone (1). C’est aussi exactement ce qu’est son nouveau smartphone, le Nothing Phone (3). Un terminal qui, en plus de vouloir séduire ceux en quête de premium, se veut original grâce à son design.

Il s’agit du tout premier smartphone de la marque à s’attaquer au marché du haut de gamme. Côté construction, il chamboule sa formule. Si on retrouve ce visuel si propre à Nothing, le Glyph disparaît… du moins sous sa forme passée. Il est désormais symbolisé par un petit écran rond à l’arrière : le Glyph Matrix. C’est la grande idée de cette nouvelle itération.

Glyph Matrix, la grande idée du Nothing Phone 3

Les deux premiers modèles étaient dotés de LEDs réparties un peu partout sur la coque. Pour ce Phone 3, c’est un petit écran circulaire qui vient remplir ce rôle. Il permet d’afficher des informations simples, comme l’heure, un minuteur, un aperçu des selfies ou encore des mini-jeux, comme une bouteille qui tourne pour désigner quelqu’un ou un chifoumi. Le SDK est d’ailleurs ouvert pour les développeurs et l'utilisateur peut swither d'un usage à l'autre avec un petit bouton sensitif. Un élément original qui apporte une petite touche sympa. Nous avons pu nous amuser avec pendant un petit moment et il est vrai qu’il peut se montrer utile, notamment quand le téléphone est posé sur l’écran. A noter qu’il s’agit d’un affichage simple et monochrome à base de points, marque de fabrique de Nothing. C’est une superbe idée que nous avons hâte de tester au quotidien.

Pour le design, on retrouve tous les codes de la marque, avec cette coque transparente qui ne laisse pas apparaître les composants, mais bien des éléments savamment mis en place pour donner un aspect « tech cool » au produit. On délaisse les lignes chaotiques pour laisser place à des lignes droites très esthétiques. On aime ou on aime pas, nous on adore. Encore une fois, le produit est disponible en blanc ou en noir. En main, on sent tout le travail effectué. Les premiers Nothing, si bons soient-ils, gardaient cet héritage milieu de gamme. Ici, nous avons affaire à un vrai produit premium. Cela se sent particulièrement dans le cerclage en aluminium, tout simplement impeccable.

Un smartphone haut de gamme qui sort du lot

Ce design ne se limite pas au châssis, puisque Nothing a également beaucoup travaillé la partie logicielle avec son Nothing OS 3.5 (sous Android 15), surcouche qui ne ressemble à aucune autre et qui mise sur la lisibilité. La philosophie de Nothing est simple : faire épuré pour que vous utilisiez le moins possible votre smartphone. A noter qu’avec Android 16, le terminal bénéficiera de Nothing OS 3. Il sera suivi pendant cinq ans.

Nothing Phone (3) Ecran OLED

6,7 pouces

FHD+

LTPO

120 Hz Processeur Snapdragon 8s Gen 4 RAM 8/12 Go Mémoire 256 Go/512 Go OS Android 15 + Nothing OS 3.5 5G Oui Capteur principal 50 MP grand angle

50 MP ultra grand angle

50 MP téléphoto Capteur selfie 50 MP Batterie 5150 mAh

Recharge filaire 100 Watts Biométrie Scanner d’empreinte sous l'écran Couleurs Noir, blanc Prix 849 euros

949 euros

Pour la fiche technique, Nothing s’approche du marché des hauts de gamme, avec un SoC Snadragon 8s Gen 4, un écran OLED 6,7 pouces LTPO ou encore trois capteurs photos de 50 mégapixels. Nous serons particulièrement vigilant sur ce dernier point lors de notre test, étant donné qu’il s’agit du talon d’Achille de la marque. Toutefois, les premières photos que nous avons prises (en condition salon) semblent pencher vers une amélioration notable.

Bref, un téléphone intéressant qui s’attarde plus sur l’expérience utilisateur que sur la technique. Il sera vendu au tarif de 799 euros, ce qui le place en concurrence directe avec des produits tels que le Galaxy S25 ou le Pixel 9 (prix de lancement). Du moins, ça c’est pour le reste de l’Europe. En France, il sera affiché à 849 euros pour la version 256 Go et 949 euros pour la version 512 Go. Les précommandes commencent le 4 juillet pour une sortie le 15.