Android 14 : la première version Developer Preview est là, voici toutes les nouveautés

Google vient de commencer le déploiement de la première version Developer Preview d’Android 14, qui donne ainsi le coup d’envoi d’un long processus de mises à jour successives avant la sortie d’une version stable à la fin de l’année 2023.

Près d’un an après le lancement de la première version Developer Preview d’Android 13, Google a commencé à déployer la première mise à jour de son nouveau système d’exploitation : Android 14. Cette fois, les priorités initiales sont l'accessibilité, l'autonomie de la batterie et la sécurité.

Parmi les nouveautés majeures, on peut noter que les polices d’écriture peuvent être mises à l'échelle à une taille beaucoup plus grande (200 % contre 130 % auparavant), et une mise à l'échelle plus intelligente rend le texte plus lisible. De plus, il est plus facile de définir des langues préférées pour les applications, et les développeurs peuvent être plus accommodants pour les personnes qui parlent des langues sexuées comme le français.

Lire également – Android 14 pourrait transformer votre smartphone en webcam

Android 14 va améliorer votre autonomie

Android 14 DP1 comprend également quelques améliorations pour votre batterie. Il existe désormais des contrôles plus stricts sur les alarmes, les tâches de premier plan et les diffusions internes, qui peuvent tous réduire la consommation d'énergie.

Il devrait également être plus facile de créer des applications pour les téléphones et tablettes pliables. Vous pourriez ainsi bientôt voir des logiciels qui font un meilleur usage du grand écran de votre appareil.

En ce qui concerne la confidentialité et la sécurité, la nouvelle version préliminaire pour les développeurs empêche les utilisateurs de charger facilement sur leurs smartphones des applications qui utilisent le SDK Android de niveau 22 ou inférieur. En d’autres termes, Google exigera que les apps ciblent au moins Android 6.0 (Marshmallow), car certains logiciels malveillants sont écrits pour des versions plus anciennes afin d'éviter un système de permissions introduit en 2015.

Vous devrez alors peut-être chercher des alternatives s'il y a une ancienne app que vous ne voulez pas abandonner. La nouvelle Developer Preview d’Android 14 est disponible pour les Pixel 7 Pro, Pixel 7, Pixel 6 Pro, Pixel 6, Pixel 5a 5G, Pixel 5, Pixel 4a 5G et Pixel 4a. La version stable devrait arriver dès la fin de l'été 2023.