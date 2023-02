Android 14 : voici quand arriveront les bêta et la version stable

Google a déjà dévoilé le calendrier de mises à jour pour sa nouvelle version de son système d’exploitation Android 14. La première bêta publique arrivera au printemps, et la version stable d’ici la fin de l’été.

Android 14 est arrivée il y a quelques jours sur les smartphones Pixel compatibles en version Developer Preview, mais la nouvelle version du système d’exploitation de Google va prochainement avoir droit à des bêta publiques, qui seront évidemment suivies d’une version stable. Le calendrier fourni par Google est très similaire à celui de l’année dernière.

L’entreprise annonce qu’Android 14 recevra au mois de mars une nouvelle version Developer Preview, après quoi le système d’exploitation sera enfin prêt à rentrer en phase bêta. Il s’agira d’une sortie publique, donc les plus impatients seront invités à essayer la nouvelle version pour faire des retours à Google.

Android 14 arrivera en bêta au mois d’avril

C’est au mois d’avril que Google devrait sortir la bêta 1 d’Android 14. Elle sera suivie en mai par une deuxième bêta, qui viendra ajouter un nouveau lot de fonctionnalités. Il est d’ailleurs possible que certaines d’entre elles soient présentées par l’entreprise à l’occasion de sa conférence annuelle Google I/O, qui aura lieu à la même période.

En juin, Google déploiera la bêta 3, qui sera la première version candidate. Cela signifie que les développeurs auront terminé d’ajuster leurs applications, et que les principales fonctionnalités auront déjà été ajoutées. Au mois de juillet, on devrait ensuite voir arriver deux dernières bêta qui s’efforceront surtout de corriger les derniers bugs d’Android 14, sans ajouter de fonctionnalité.

Enfin, on s’attend à ce que la version stable arrive d’ici le mois d’août, au même moment qu’Android 13 l’année dernière. On ne sait pour l’instant pas exactement quels smartphones seront compatibles avec cette nouvelle version, mais on imagine que tous les modèles sortis après le Pixel 5 seront de la partie. Contrairement à chez d’autres fabricants, tous les Pixel éligibles recevront la mise à jour en même temps, y compris le prochain Pixel 7a qui sortira au printemps.

En attendant la sortie de la version stable, on vous laisse suivre notre guide si vous voulez installer la version Developer Preview sur votre smartphone. Comme toujours, un avertissement est de rigueur. Comme son nom l’indique, cette version est destinée aux développeurs, et pourrait donc contenir d’importants bugs, ou certaines fonctionnalités essentielles pourraient être absentes. On vous conseille donc de ne pas l’installer sur votre appareil principal.