Android 14 : les développeurs peuvent déjà tester le nouveau geste de retour en arrière prédictif

Android 14 intègrera un nouveau geste : le Predictive Back Gesture », ou retour en arrière prédictif. Comme son nom l’indique, il permet de prévisualiser la page vers laquelle on s’apprête à retourner. Les développeurs d’applications pour Android 13 peuvent déjà tester cette nouvelle fonctionnalité.

Jusqu’à présent, à moins de savoir exactement où l’on en est de notre navigation, il était difficile de savoir vers quel écran nous amènait le geste de retour en arrière (swiper vers la droite). Android 13 intègre une nouvelle fonctionnalité appelée « Predictive Back Gesture » ou « geste de retour en arrière prédictif ». Ce nouveau mouvement très instinctif permet à l’utilisateur de voir l’application ou la page se cachant derrière la page actuelle en balayant l’écran partiellement vers la droite. Son implémentation n’étant pas aussi évidente qu’il y paraît, cette fonctionnalité fera partie intégrante du système dans Android 14. Sa disponibilité dans Android 13 permet surtout aux développeurs d’en avoir un avant-goût et de la tester.

Ce nouveau mouvement sera tout particulièrement utile sur les nouveaux smartphones pliants à la Samsung Galaxy Z Fold 4 ou Galaxy Z Flip 4. Ce nouveau type d’appareil disposant d’interfaces différentes, ils nécessitent des fonctionnalités adaptées. Le « predictive back gesture » permet d’avoir un aperçu de l’écran vers lequel on se dirige avant de finir le geste.

Le Predictive Back Gesture d’Android 14 permet d’avoir un aperçu de l’écran précédent

Les développeurs travaillant sous Android 13 peuvent d’ores et déjà tester ce geste dans leurs applications. Ils doivent pour cela se rendre dans les Paramètres de leur appareil, puis dans Système et enfin dans les Options pour développeur. Il faudra ensuite sélectionner « Predictive back animations » et lancer l’application à tester.

Les « simples » utilisateurs ont, quant à eux, la possibilité de tester la fonctionnalité dans deux applications seulement : Google Phone et Google TV. Il faut pour cela activer le geste en allant dans les Paramètres > À propos de cet appareil > puis tapez sur Build Number sept fois. Une barre de recherche apparaît au sommet de l’écran. Saisissez-y « predictive back animations », dans le menu des Developer Options, activez « Predictive back animations ». Si Google respecte son calendrier, ce nouveau geste sera utilisable par le grand public dans Android 14 dès avril 2023.

Source : Android Developers