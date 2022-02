Android 13 : Google dévoile les premières images de la nouvelle version de l’OS

Google vient d'annoncer la disponibilité de la première version d'Android 13 destinée aux développeurs. L'occasion pour vous de découvrir quelques images de la prochaine version du système d'exploitation de Google.

Google vient d'annoncer sans crier gare la diffusion de la première version d'Android 13 à destination des développeurs. La nouvelle a été publiée sur Twitter et pour l'occasion, le constructeur a également détaillé dans un long papier de blog ce qu'on peut attendre de cette mouture réservée aux professionnels.

En premier lieu, la firme de Mountain View rappelle que la confidentialité et la sécurité seront au cœur de l'expérience Android 13, ainsi que la productivité (pour les développeurs en tout cas). Toujours concernant le volet sécurité, cette version de l'OS inclut notamment un sélecteur de photos qui permettra de “partager des photos et vidéos en toute sécurité avec les applications” ainsi qu'une nouvelle permission Wi-Fi. Le but étant de dissuader les développeurs d'applis de demander sans cesse l'accès à la localisation GPS.

“Cette nouvelle autorisation sera requise pour les applications qui font appel à de nombreuses API Wi-Fi couramment utilisées et permet aux applis de découvrir et se connecter aux périphériques proches en Wi-Fi sans avoir besoin d'une autorisation de localisation”, explique Google.

À lire également : Android 13 – les applis se lanceront à la vitesse de l’éclair grâce à cette API

La première version preview d'Android 13 est là

Du côté de l'interface et de l'affichage, Google compte étendre le principe des couleurs dynamiques de Material You, le nouveau design d'Android 12, sur les icônes de toutes les applications (et pas seulement celles des applis Google). En d'autres termes, les couleurs des icônes pourront s'adapter à la teinte de votre fond d'écran.

Il faut rajouter à cela des améliorations dans la programmation des shaders, des mises à jour pour OpenJKD11, une optimisation de l'OS sur les tablettes, les appareils pliables et les Chromebooks, ou encore plus de facilité pour les développeurs pour tester leur API et le débogage des modifications.

Bien entendu, la plupart de ces nouveautés n'auront de l'intérêt que pour les développeurs, mais elles permettent toutefois d'entrevoir rapidement les fonctionnalités qui attendent le grand public sur Android 13. Comme l'a précisé Google, une seconde version de l'OS pour les développeurs sera déployée en mars 2022. Quant au déploiement de la version finale d'Android 13, ou Tiramisu de son petit nom, il faudra au minimum la fin de la période estivale.

Source : Google