Android 13 arrive sur les Pixel, les iPhone 14 déjà pris en main avant le lancement, c’est le récap

Google déploie par surprise sa nouvelle mise à jour Android 13 sur ses smartphones Pixel, les iPhone 14 ont déjà été pris en main avant leur sortie, Elon Musk obtient une première victoire au tribunal contre Twitter, c’est le récap.

Alors qu’on s’attendait à ce qu’Android 13 arrive au mois de septembre, comme l’avait suggéré Google quelques semaines plus tôt, la mise à jour est finalement déjà disponible. L’iPhone 14 n’est toujours pas sorti, mais il semblerait que le modèle Pro ait déjà été pris en main par un utilisateur. De son côté, Twitter a été contraint de remettre à Elon Musk et ses avocats des documents qu’il avait demandés. Allez, c’est parti pour le récapitulatif de la journée du 16 août 2022.

Google déploie Android 13 sur les smartphones Pixel

À la surprise générale, Google a déployé sa nouvelle mise à jour majeure Android 13 avec plusieurs semaines d’avance. Les utilisateurs de smartphones Pixel peuvent dès à présent télécharger et installer la nouvelle version. Cependant, les propriétaires de smartphones de la série Pixel 6 doivent savoir qu’une fois installée, il leur sera impossible de faire marche arrière, car la puce Tensor ne vous laissera pas réinstaller Android 12 pour des raisons de sécurité.

L’iPhone 14 Pro a été pris en main peu de temps avant le lancement

Le leaker renommé LeaksApplePro affirme qu’une de ses sources a pu tester le prochain iPhone 14 Pro d’Apple et lui donner ses impressions. De nombreux détails sont ainsi en adéquation avec les précédentes fuites. Le smartphone est plutôt épais, et son écran sera relativement similaire à celui de l’iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max, malgré l’arrivée du nouveau design avec un double poinçon.

Elon Musk remporte une victoire contre Twitter

La juge Kathleen McCormick a ordonné au réseau social Twitter de transmettre au milliardaire et ses avocats des documents supplémentaires relatifs au processus d'analyse des spams et des faux comptes présents sur la plateforme, des documents qu’il demandait depuis maintenant plusieurs mois. Il s’agit donc d’une première victoire dans la longue lutte en justice qui l’oppose au réseau social.

