La mise à jour de Windows 11 a un souci d’installation, la prime des vélos électriques augmente, c’est le récap

Windows 11 a du mal à installer le Patch Tuesday d'août 2022, la prime à l'achat des vélos électriques réévaluée à la hausse et Samsung dévoile ses futurs smartphones enroulables, c'est le récapitulatif de la veille.

Nous voilà partis pour une nouvelle semaine. La rentrée approche à grands pas et avec elle, tout son lot d'annonces et d'innovations technologiques. En attendant, Microsoft continue à peaufiner Windows 11… Tout en corrigeant les bugs dus à la dernière mise à jour, celle d'août 2022. Autre actualité, toujours liée au monde de la téléphonie : une vidéo dévoile l'avenir des smartphones Samsung, et notamment du côté des appareils pliables ou enroulables. Enfin, dernier sujet, mais qui ne concerne pas les smartphones cette fois (tout en restant lié au monde de la tech) : la prime pour l'achat d'un vélo électrique augmente. Alors en route, direction le récapitulatif des actualités les plus marquantes de la veille.

Windows 11 : l'installation de la mise à jour d'août 2022 ne se passe pas comme prévu

Si vous avez installé le Patch Tuesday d'août 2022 de Windows 11, vous avez peut-être constaté que l'un des composants refuse catégoriquement de s'installer et affiche un code d'erreur. Pour en trouver la raison, il faut chercher du côté d'un correctif lié à la sécurisation de l'UEFI. Microsoft est au courant de ce problème et promet de livrer un correctif prochainement.

La prime à l'achat d'un vélo électrique augmente de 400 €

À compter du lundi 15 août, la prime accordée par l'État pour l'achat d'un vélo électrique augmente. En fonction de votre revenu fiscal, vous pouvez toucher entre 300 et 400 euros lors de l'acquisition d'un vélo neuf. Ce montant peut même atteindre 2 000 ou 3 000 euros pour les personnes en situation de handicap, selon le type de véhicule acheté et la reprise d'un véhicule polluant.

Le smartphone enroulable de Samsung se dévoile en vidéo

Bien que Samsung mette actuellement l'accent sur les smartphones pliants, le constructeur se penche aussi sur d'autres technologies. Si le smartphone pliable en 3 volets est à l'étude, le géant sud-coréen s'intéresse aussi de près à une autre technologie : le smartphone avec écran OLED enroulable. Une séquence dévoilant l'appareil vient d'ailleurs d'être diffusée sur la Toile.

